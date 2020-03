Universal a des réalisateurs pour son film sur le sauvetage d’enfants en Thaïlande

Après l’annonce l’année dernière par Universal Pictures du début du développement d’un film centré sur l’histoire du sauvetage de certains enfants en Thaïlande en 2018, Deadline a publié que la gagnante de l’Académie Academy Jimmy ChinyElizabeth Chai Vasarhelyidirecte cette adaptation cinématographique pour l’étude Le projet, écrit par Wes Tooke (‘Midway’), sera le premier long métrage du couple.

Le mariage réalisé en 2018 “Free Solo”, un documentaire sur le premier homme à gravir, sans aucune aide, la formation rocheuse verticale connue sous le nom de “El Capitn”, située à l’intérieur du parc national de Yosemite (Mariposa County, États-Unis), environ 3000 mètres de haut. Le documentaire a reçu de nombreux prix, dont un Oscar du meilleur documentaire et six Emmy Awards.

Sans titre précis, soyez un film sur les 12 footballeurs thaïlandais et leur entraîneur qui, en 2018, ont été piégés dans une grotte après une inondation soudaine dans la région. Les événements se sont produits le 23 juin, réussissant à survivre pendant 18 longues journées avant d’être miraculeusement secourus par un groupe magnifique et courageux de plongeurs internationaux.

Universal a repris les droits des principales personnes qui ont participé à cet exploit, à la fois des 13 survivants et de certaines des personnes qui étaient dans la mission de sauvetage, comme les plongeurs Richard Harrisy Craig Challen.

Michael De Luca est producteur exécutif de sa société de production, avec Dana Brunetti et Matt DelPiano comme producteurs par Cavalry Media. Parmi les succès qui précèdent De Luca et Brunetti figurent la saga «Cinquante nuances de gris», le film nominé aux Oscars «Captain Phillips» et le célèbre «Réseau social».

De plus, il y a actuellement deux autres projets en cours sur cette histoire, l’un d’eux du réalisateur de «Rich Rich Asians», Jon M. Chu, qui va à Netflix; et l’autre de De Warrenne Pictures sous la direction du réalisateur britannique Tom Waller.