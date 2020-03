Universal Breaks Theatrical Windows rendra Invisible Man, The Hunt et Emma disponibles en VOD

Universal Pictures a une solution sans précédent à la fermeture des cinémas à la suite du coronavirus, rendant Invisible Man, The Hunt et Emma disponible en VOD ce vendredi. Deadline rapporte que le studio casse leurs fenêtres théâtrales sur les trois films, le rendant disponible via une location de 48 heures à un prix de vente conseillé de 19,99 $ chacun. De plus, Trolls World Tour sera disponible dans les cinémas et en vidéo à domicile lors de sa sortie le 10 avril.

Le film ne s’applique actuellement qu’à ces quatre films, mais c’est un grand choc car il détruit la fenêtre de sortie théâtrale traditionnelle par rapport aux films. Invisible Man sorti en salles il y a à peine 17 jours. Emma. est sorti depuis 24 jours, mais seulement dix jours de large diffusion. Et The Hunt est sorti il ​​y a seulement trois jours vendredi.

Les fenêtres théâtrales stipulent généralement que les films ne sont diffusés dans les vidéos domestiques que 90 jours après leur sortie dans les salles, et c’est quelque chose que les cinémas se sont décidément passionnés à garder pour des raisons financières évidentes. Lorsque Universal a tenté de raccourcir la fenêtre de la comédie Eddie Murphy Tower Heist en 2011 à seulement trois semaines sur deux marchés spécifiques plus petits (Atlanta et Portland) avec un prix de vidéo domestique de 59,99 $, les chaînes de théâtre se sont révoltées et ont déclaré qu’elles refuseraient de projeter le film. . Universal a capitulé et restauré la fenêtre de libération de 90 jours. Netflix a eu des conflits réguliers avec les chaînes de théâtre à propos de leurs tentatives de sortie de films dans les salles et sur le service, ce qui a empêché les chaînes de diffuser leurs films.

Cependant, nous sommes dans un monde différent maintenant et les cinémas sont fermés sur plusieurs marchés en raison de la pandémie de COVID-19. AMC a annoncé que pour les marchés où elle n’est pas obligée de fermer, elle limitera la capacité de tout théâtre individuel à 50 personnes. Ce matin, le PDG d’Universal Jeff Shell a déclaré:

«Universal Pictures propose une gamme large et diversifiée de films, 2020 n’étant pas une exception. Plutôt que de retarder ces films ou de les diffuser dans un paysage de distribution difficile, nous voulions offrir aux gens une option pour regarder ces titres à la maison qui soit à la fois accessible et abordable. Nous espérons et croyons que les gens iront toujours au cinéma dans les cinémas là où ils sont disponibles, mais nous comprenons que pour les gens de différentes régions du monde, cela devient de moins en moins possible.