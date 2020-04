Universal déplace les premières de «Minions: The Origin of Gru» et «Sing 2»

Selon Deadline, Universal Pictures a prévu de nouvelles dates de sortie pour les deux futurs films d’animation d’Illumination, ‘Minions: l’origine de Gru‘et’Chanter 2“. Initialement prévue pour le 3 juillet 2020, la suite de ‘The Minions’ arrivera désormais le 2 juillet 2021, tandis que ‘Sing 2’ ne sortira pas avant le 22 décembre 2021, le même jour que ‘Black Adam. »de DC.

En outre, la comédie musicale ‘Méchant‘qui a eu sa première pour l’été 2021, a été retiré du calendrier universel sans qu’une nouvelle date de sortie ne soit fixée pour le moment. Réalisé par Stephen Daldry, il s’agit d’une sorte de préquelle de “ The Wizard of Oz ”, bien que dans ce cas concentré sur l’amitié de deux amis qui finissent par devenir la méchante sorcière de l’Ouest et Glinda, la bonne sorcière.

De retour aux Minions, le film est réalisé par Kyle Balda (réalisateur du premier opus) et Brad Ablesona d’après un scénario de Brian Lynch. Le film servira de suivi à “ The Minions ”, se concentrant sur les premières aventures des Minions aux côtés d’un jeune Felonious Gru (Steve Carell), puis d’un garçon de 12 ans qui rêvait de devenir le plus grand supervillain du monde.

Le film présente également les voix de la version originale d’Alan Arkin en tant que Wilder Knudillos; Taraji P. Henson en tant que leader de The Wild Six, Belle Bottom; Jean-Claude Van Damme en Jean Clawed; Lucy Lawless en Nunchuck; Dolph Lundgren en Svengeance; et Danny Trejo comme Stronghold.

“ The Minions ” a connu un succès retentissant en 2015 en récoltant 1159 millions de dollars au box-office mondial, devenant aujourd’hui le vingt et unième film le plus rentable de l’histoire. Le film a également été reconnu par la critique britannique en remportant le prix BAFTA 2016 du meilleur film d’animation.

En ce qui concerne la suite de “Sing!”, Le film mettra à nouveau en scène la direction de Garth Jenning à partir de son propre scénario. Sorti à Noël 2016, le film a dépassé 630 millions de dollars au box-office mondial, un chiffre très important si l’on tient compte de son budget de 75 millions.