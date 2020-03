Universal lance ses sorties directes dans les foyers

Alors que se poursuit une crise qui a, entre autres, entraîné la fermeture de la moitié des cinémas du monde, Universal a pris un tournant très important dans sa stratégie pour les mois à venir. Alors que Disney et la plupart des studios ont reporté toutes leurs premières, Universal a décidé de diffuser leurs films actuellement projetés ainsi que leurs sorties les plus immédiates directement dans les foyers.

La société a annoncé que des films déjà sortis aux États-Unis et dans d’autres pays atteindraient des plateformes comme Apple, Amazon et Sky au prix de 19,99 $ pendant une période de location de 48 heures. Ces films seront disponibles à partir de ce vendredi et, pour le moment, la liste est composée de “The Invisible Man”, “The Hunt” et “Emma”.

De plus, une fois que la date de sortie prévue pour des versions comme ‘Trolls 2 – World Tour’ (10 avril) arrivera, ils rejoindront la liste. Cela ne signifie pas que tous les films Universal prévus pour 2020 se présenteront de cette manière, car cette politique se poursuivra tant qu’il y aura un risque pour la santé publique.

Nous sommes confrontés à un changement sans précédent auquel les propriétaires de salles de cinéma ont toujours résisté, refusant catégoriquement de raccourcir les délais entre les premières de films et le marché intérieur. Nous verrons comment fonctionne cette nouvelle stratégie universelle en considérant que nous parlons d’un coût très considérable, même s’il est vrai qu’en ces temps d’isolement, beaucoup de gens n’hésitent pas à profiter de l’occasion pour voir ces films avant même au cinéma. En outre, le prix est considérablement réduit dans le cas des familles, qui pendant deux jours peuvent profiter ensemble et autant de fois veulent un film.

“Compte tenu de l’évolution rapide et des changements sans précédent dans la vie quotidienne des consommateurs en ces temps difficiles, la société estime que le moment est venu d’offrir cette option à la maison et au cinéma”, indique l’étude dans un communiqué. “NBCUniversal continuera d’évaluer l’environnement à mesure que les conditions évoluent et de déterminer la meilleure stratégie de distribution sur chaque marché lorsque la situation unique actuelle change.”