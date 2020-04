Universal lance un remake de «Hunter’s Night»

Comme le rapporte Variety, Universal Pictures a donné son feu vert au développement d’un remake du film réalisé par Charles Laughtony avec Robert Mitchum en 1955, ‘La nuit du chasseur‘(La nuit du chasseur), à son tour une adaptation d’un thriller de Davis Grubb publié en 1953.

L’histoire est la suivante: après avoir commis un vol dans lequel deux personnes sont décédées, Ben Harper rentre chez lui et cache le bouton, confiant le secret à ses enfants. En prison, avant d’être exécuté, il partage une cellule avec Harry Powell et dans les rêves, il parle d’argent. Après sa libération, Powell, obsédé par la saisie du bouton, se rend dans la ville de Harper, tombe amoureux de sa veuve et l’épouse.

La nouvelle adaptation sera écrite par Matt Orton, qui mettra à jour l’histoire pour montrer un cadre contemporain. Orton a été chargé d’écrire le script du film avec Oscar Isaac, «Opération Finale», et est actuellement lié à une aventure familiale en direct de Disney + intitulée «Knights». Concernant la production, ce sera la responsabilité d’Amy Pascal et Peter Gethers pour leur label Pascal Pictures.

Le film original est considéré comme un classique du cinéma, maintenant à ce jour une excellente note de 98% pour la critique sur Rotten Tomatoes.