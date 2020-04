Universal Pictures développe une romance surnaturelle Dan et Sam, basée sur le roman graphique 2015 du même nom.

Le roman graphique Dan et Sam écrit par Mark Watson et les illustrations d’Oliver Harud seront présentés au grand écran par Universal Pictures avec Mitsuyo Miyazaki “Hikari”, réalisateur du film japonais 37 Seconds in the Director’s Chair.

Dan et Sam se concentrent sur un couple marié et heureux qui possède un restaurant londonien populaire. Lorsque Sam meurt dans les bras de Dan après un accident, Dan reçoit un report dans lequel Sam peut lui revenir une nuit par an, chaque année, jusqu’à ce qu’il retombe amoureux.

Hikari a réalisé, écrit et produit 37 secondes, un film qui a remporté le prix du public dans la section Panorama au Festival de Berlin de l’année dernière. Molly Smith Metzler, scénariste de la série Shameless, écrit le scénario de Dan et Sam.

Marc Platt et Adam Siegel produiront via Marc Platt Productions, une société basée à Universal, avec Brian Kavanaugh-Jones et Fred Berger, qui produiront via Automatik Entertainment. Rian Cahill d’Automatik sera le producteur exécutif. Sara Scott et Lexi Barta superviseront le projet au nom du studio. Actuellement, aucune annonce de casting ou date de sortie n’est prévue pour le film.

Le roman graphique est disponible sur Amazon en versions broché et Kindle

