Universal Pictures sortira le film “King of Staten Island” de Pete Davidson et Judd Apatow en VOD cet été – Blackfilm

Universal Pictures a annoncé que leur comédie d’été, Le roi de Staten Island, qui devait initialement sortir en salles le 19 juin, sera désormais diffusé en VOD le 12 juin.

Basé sur l’évasion du samedi soir en direct Pete Davidson’s life, réalisé par Judd Apatow et co-écrit par Davidson, Apatow et l’ancien scribe SNL David Sirus, le film devait faire sa première mondiale à SXSW avec une autre représentation au Tribeca Film Festival, mais les deux événements ont été annulés.

Scott (Davidson) est un cas de développement arrêté depuis la mort de son père pompier à l’âge de sept ans. Il a maintenant atteint le milieu de la vingtaine après avoir accompli peu de choses, poursuivant un rêve de devenir un tatoueur qui semble bien hors de portée. Comme sa jeune sœur ambitieuse (Maude Apatow, Euphoria de HBO) se rend au collège, Scott vit toujours avec sa mère infirmière épuisée aux urgences (oscarisée Marisa Tomei) et passe ses journées à fumer de l’herbe, à traîner avec les gars – Oscar (Ricky Velez, maître de rien), Igor (Moises Arias, Five Feet Apart) et Richie (Lou Wilson, TV’s The Guest Book) – et se connecter secrètement avec son ami d’enfance Kelsey (Bel Powley, The Morning Show d’Apple TV +).

Mais quand sa mère commence à sortir avec un pompier à grande gueule nommé Ray (Bill Burr, F Is for Family de Netflix), il déclenche une chaîne d’événements qui forcera Scott à faire face à son chagrin et à faire ses premiers pas pour avancer dans la vie.

Le film met également en vedette Steve Buscemi comme Papa, un pompier vétéran qui prend Scott sous son aile, et Pamela Adlon (FX’s Better Things) en tant qu’ex-femme de Ray, Gina.