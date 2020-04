Universal prévoit un nouveau film de “The Green Hornet”

Après que Sony ait abandonné la franchise et laissé expirer les droits du personnage en raison des résultats que “ The Green Hornet ” a récolté en 2011, c’est Paramount qui en 2016 a collecté ces droits et a commencé à planifier une version plus sérieuse de l’histoire avec Gavin O «Connor dirige le projet.

Selon Variety, le justicier masqué et son partenaire expert en arts martiaux, Kato, retourneront dans le dépaysement après l’accord entre Universal et Amasia Entertainment pour développer un nouveau film basé sur l’histoire du même nom créée par George W. Trendle. Pour le moment, le projet n’a pas de noms créatifs, car son développement ne fait que commencer et est entre les mains des producteurs.

“ The Green Hornet ” a commencé sa vie comme une émission de radio dans les années 1930, avec une histoire centrée sur Britt Reid, le riche propriétaire et éditeur du prestigieux journal Sentinel, qui décide de faire bon usage de ses bénéfices en luttant contre crime. Déjà en 1966 arriverait la série télévisée qui catapultait Bruce Lee aux États-Unis dans son rôle de Kato, avec Van Williams dans le rôle de Britt Reid.

Les médias soulignent que l’idée d’Universal est de démarrer une nouvelle franchise de films, ce qui est logique tant que cela fonctionne.