UPDATEx6: Kobe Bryant décède à 41 ans dans un accident d’hélicoptère, sa fille a également été tuée, Shaq, Obama, Trump React, Rick Fox pas à bord d’un hélicoptère

UPDATEx6: Les autorités ont confirmé que neuf personnes étaient à bord de l’hélicoptère, dont le pilote, Kobe Bryant, et sa fille. Aucun des passagers n’a survécu. Une enquête est en cours pour savoir pourquoi l’hélicoptère s’est écrasé.

UPDATEx5: Le président Barack Obama a réagi à la mort de Kobe Bryant, tweetant: «Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant en un jour impensable. »

Kobe était une légende sur le terrain et commençait tout juste ce qui aurait été tout aussi significatif un deuxième acte. Perdre Gianna est encore plus déchirant pour nous en tant que parents. Michelle et moi envoyons amour et prières à Vanessa et à toute la famille Bryant un jour impensable.

– Barack Obama (@BarackObama) 26 janvier 2020

UPDATEx4: Shaquille O’Neal, sans doute le coéquipier le plus notable de Kobe Bryant, a réagi à la nouvelle de la mort de Bryant, tweetant: «Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre mon neice Gigi et mon frère @kobebryant I love u et tu nous manqueras. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. IM SICK RIGHT NOW ”

Shaq et Kobe ont eu une relation pleine de hauts et de bas, remportant trois championnats de la NBA ensemble en tant que membres des Lakers de Los Angeles, mais aussi se disputant les coulisses pendant leurs années ensemble.

Il n’y a pas de mots pour exprimer la douleur que je traverse avec cette tragédie de perdre mon neice Gigi et mon frère @kobebryant Je t’aime et tu vas nous manquer. Mes condoléances vont à la famille Bryant et aux familles des autres passagers à bord. IM SICK DROIT MAINTENANT pic.twitter.com/pigHywq3c1

– SHAQ (@SHAQ) 26 janvier 2020

UPDATEx3: Peu de temps après la nouvelle de la mort de Kobe Bryant, des rumeurs ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux selon lesquelles l’ancien coéquipier des Lakers de Rick, Rick Fox, est également décédé dans l’accident d’hélicoptère. L’avocat de Fox a confirmé que Fox n’était pas dans l’hélicoptère et qu’il est bel et bien en vie.

L’avocat de Rick Fox confirme que Fox n’était PAS à bord de l’hélicoptère avec Kobe Bryant. C’est un faux rapport qui rebondit sur Twitter.

– Jake Seiner (@Jake_Seiner) 26 janvier 2020

Un porte-parole de Rick Fox a déclaré à @NBCNews qu’il n’était pas dans l’hélicoptère avec Kobe Bryant et d’autres, malgré les rumeurs des médias sociaux suggérant le contraire. https://t.co/DolNPZXSyi

– NBC News (@NBCNews) 26 janvier 2020

UPDATEx2: Le président Trump a réagi à la nouvelle de la mort de Kobe Bryant, tweetant: «Selon certaines informations, le grand basket-ball Kobe Bryant et trois autres personnes ont été tués dans un accident d’hélicoptère en Californie. C’est une terrible nouvelle! »

Les rapports indiquent que le grand joueur de basket-ball Kobe Bryant et trois autres personnes ont été tués dans un accident d’hélicoptère en Californie. C’est une terrible nouvelle!

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 janvier 2020

MISE À JOUR: TMZ a publié une mise à jour de son histoire précédente, notant qu’en plus de Kobe Bryant, sa fille Gianna «GiGi» Maria, a également été tuée dans l’accident d’hélicoptère de Calabasas. Elle n’avait que treize ans. Ils étaient en route vers la Mamba Academy de Thousand Oaks pour s’entraîner au basket-ball à l’époque.

Original: Dans une nouvelle étonnante et tragique, TMZ rapporte que la légende de la NBA, Kobe Bryant, est décédée dans un accident d’hélicoptère dimanche matin. Il n’avait que 41 ans. Les trois autres personnes à bord de l’hélicoptère sont également décédées.

L’épouse de Kobe, Vanessa Bryant, n’était apparemment pas à bord de l’hélicoptère.

Des témoins oculaires auraient pu entendre le moteur de l’hélicoptère cracher avant qu’il ne tombe en panne.

Kobe était un habitué du vol en hélicoptère, les utilisant souvent pour se rendre de Newport Beach, en Californie, au Staples Center lorsqu’il jouait pour les Los Angeles Lakers.

Kobe est bien sûr considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA. Il a remporté cinq championnats NBA avec les Lakers, ainsi que deux MVP des finales NBA et un MVP de la ligue. Il a joué les 20 saisons de sa carrière avec les Lakers.

En 2018, Kobe a remporté un Academy Award pour son court métrage, Dear Basketball.

Nous souhaitons adresser nos condoléances à la famille et aux amis de Kobe Bryant.