‘Upload’ – Le porno des comédies

La nouvelle série de Greg Daniels était attendue avec une grande impatience, selon ce que le créateur des célèbres «King of the Hill», «The Office» et «Parks and Recreation» a lu. Bien que pas nécessairement de ma part: le premier, je dois toujours chercher sur Google pour me souvenir de ce que c’est; dès le second, j’ai vu par hasard une poignée aléatoire de chapitres; et le jour où j’allais mettre le troisième, j’ai (encore) rencontré ‘Seinfeld’.

Peut-être maintenant que le “ Seinfeld ” susmentionné a disparu du catalogue Prime Video, c’est le bon moment, soit pour suivre l’ordre stipulé avec “ The Office ”, soit pour tenter votre chance avec “ Parks and Recreation ”. Un bon moment provoqué par le bon goût en bouche laissé par ‘Upload’, une série qui à bien des égards m’a rappelé ‘Avenue 5’ par un Armando Iannucci que j’ai marqué de plus près (notamment à cause de ‘Veep’) .

Tous deux, couverts de science-fiction, font du goût des détails imprévus mais continus un petit plaisir à savourer parmi tant de bêtises: les leurs bien sûr, mais surtout celles de tout ce qui entoure le coronavirus. Parapetisé, et en même temps entraîné par la science-fiction d’une manière qui ne pouvait pas en être autrement, c’est la sienne. Comment ça doit être vraiment toute la comédie: particulière, particulière et avec son mauvais lait dû.

Reconnaissable, avec de la personnalité. Ce qui ne veut pas dire que tout cela implique une sorte de perfection; au contraire, bien que sa propre instabilité serve à accroître les avantages d’une histoire avec des changements de ton et de direction pas assez bien gradués. «Upload» ne se démarque pas par la solidité de son discours, mais par sa soudaineté. Pour ces petites découvertes pas si furtives qui éclatent lorsque vous êtes à pied changées, non sans le dire, son mauvais lait est dû.

Comme pour ‘Avenue 5’, ‘Upload’ cache bien plus que ce qui est visible, dans une réinterprétation d’un contexte plus typique de ‘Electric Dreams’ qui ne se limite pas à lâcher la blague et à courir . Surtout, la vocation des créateurs derrière, agités et désireux de jouer avec l’idée à portée de main, toujours par légèreté mais aussi par respect pour un développement qui honore également ses prémisses.

‘Upload’ retrace chapitre par chapitre une évolution par rapport à elle-même qui, sans atteindre le renouvellement constant de ‘Forever’ ou l’effet de domination chaotique de l ” Avenue 5 ‘précitée, si elle module un discours des plus stimulants basé sur son mélange de blagues intellectuelles, de comédie physique et de gags absurdes. Il pourrait bien s’agir d’une relecture numérique de «The Good Place» qui, contrairement à celui-ci, a appris d’avance qu’il ne s’agit pas de bien et de mal.

Il s’agit, en particulier, d’être le même. Et ‘Upload’ représente un discours divertissant et très agréable qui fonctionne quand il ne compte pas ce que vous voulez entendre mais que vous aimez écouter. Le porno des comédies. Ce qui vous défie en quelque sorte de bonnes vibrations, avec à la fois le costumbrismo et en même temps la distinction. Et toujours avec un sourire caché dans sa bouche et l’incertitude qu’un vieil ami laisse toujours à distance, tout en voulant en savoir plus sur lui.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex