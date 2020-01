Uppity: le documentaire sur l’histoire de Willy T. Ribbs maintenant disponible pour visionnement – Blackfilm

La sortie du nouveau documentaire de Chassy Media est désormais disponible à la location et à l’achat sur Chassy.com. UPPITY: L’HISTOIRE DE WILLY T RIBBS, l’incroyable histoire vraie de Willy T. Ribbs, le premier pilote noir à avoir remporté une course Trans-Am, à tester une Formule 1 et à courir en Indy 500.

Le film est co-réalisé par podcasteur et comédien Adam Carolla et Nate Adams, qui a également co-réalisé THE 24 HOUR WAR, un documentaire sur l’histoire vraie de Ford contre Ferrari.

Willy T. Ribbs était le Jackie Robinson de la course automobile qui a brisé la barrière des couleurs dans le sport tout blanc. Willy était appelé «Uppity» derrière son dos par des mécaniciens et d’autres coureurs. Il a surmonté les menaces de mort, les suspensions injustifiées et le sabotage du moteur pour poursuivre son rêve. En fin de compte, Willy a vaincu ses ennemis et est devenu le premier pilote noir à gagner une course Trans-Am, à tester une voiture de Formule 1 et à courir en Indy 500.