USA (20/12/2019) – La puissance de Star Wars

Enfin. Aujourd'hui, le 20 décembre atteint les cinémas de la moitié du monde (également aux États-Unis) le neuvième et à ce jour le dernier épisode de la saga Star Wars avec 'Star Wars: The Rise of Skywalker'(Buena Vista), un film réalisé par J.J. Abrams et avec entre autres par Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac et Lupita Nyong'O.

Le film a plusieurs estimations allant de 175 millions à 210 millions de dollars, bien que la plupart des points pour surmonter la barrière des 200 millions. En tout cas, il n'atteindra en aucun cas 220 millionsStar Wars: The Last Jedi«en 2017, suite à la tendance à la baisse du triloga, eh bien»Star Wars: The Force Awakens«Super 247 millions de dollars en 2015.

Bien que Star Wars éclipse pratiquement tout, nous ne pouvons pas oublier la première de 'Les chats'(Universal Pictures), adaptation au grand écran de la comédie musicale d'Andrew Lloyd Weber dont la collection est d'environ 16 millions de dollars. Réalisé par Tom Hooper et mettant en vedette des acteurs et actrices tels que Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen, James Corden et Idris Elba, le film offre une vue actualisée de la comédie musicale pour une nouvelle génération.

En vue du week-end prochain, nous aurons plusieurs premières intéressantes, y compris '1917«(Drame bizarre de Sam Mendes),»Question de justice«(avec Michael B. Jordan, Brie Larson et Jamie Foxx),»Petites femmes'(nouvelle adaptation du roman de Louisa May Alcott avec Florence Pugh, Saoirse Ronan et Emma Watson) et le film d'animation Blue Sky,'Espas déguisés'.

«Star Wars: The Rise of Skywalker»

Sexe: Aventures, Science-Fiction

Réalisateur: J.J. Abrams

Guin: Chris Terrio, J.J. Abrams

Distribution: Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant, Dominic Monaghan, Matt Smith, Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Billy Dee Williams, Carrie Fisher, Ian McDiarmid

Terrain: Le neuvième et dernier épisode de la saga "Star Wars", et la fermeture du nouveau triloga ont commencé avec "The Force Awakens". Rey, Finn, Poe et le reste des héros devront faire face à de nouveaux défis tout en faisant face à une nouvelle menace.

«Chats»

Sexe: Comédie, Drame, Famille, Musical

Réalisateur: Tom Hooper

Guin: Lee Hall, Tom Hooper

Distribution: Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen, James Corden, Idris Elba, Jason Derulo, Laurie Davidson, Rebel Wilson, Robert Fairchild, Steven McRae, Eric Underwood, Ray Winstone, Zizi Vaigncourt-Strallen, Mette Towley, Melissa Madden-Gray, Bluey Robinson, Aaron Jenkins, Yasmin Harrison

Terrain: Le film offre une vision actualisée de la comédie musicale pour une nouvelle génération.

«Le vendeur de tabac»

Sexe: Drame

Réalisateur: Nikolaus Leytner

Guin: Klaus Richter, Nikolaus Leytner

Distribution: Simon Morz, Bruno Ganz, Johannes Krisch, Emma Drogunova, David Altman, Christoph Bittenauer, Gerti Drassl, Karoline Eichhorn, Michael Fitz, Regina Fritsch, Tom Hanslmaier, Erni Mangold, Thomas Mraz, Vicky Nikolaevskaja, Tobias Ofenbauer

Terrain: Basé sur le best-seller international de Robert Seethaler, “ Le vendeur de tabac '' est une histoire d'amitié curieuse et émotionnelle entre un jeune homme qui arrive à Vienne pendant l'occupation nazie pour travailler dans un bureau de tabac et l'un de ses clients les plus spéciaux, Sigmund Freud.

«La vie invisible d'Eurdice Gusmo»

Sexe: Drame

Réalisateur: Karim Anouz

Guin: Murilo Hauser, Ins Bortagaray, Karim Anouz

Distribution: Julia Stockler, Carol Duarte, Gregrio Duvivier, Cristina Pereira, Flavio Bauraqui, Maria Manoella, Nikolas Antunes, Fernanda Montenegro

Terrain: Ro de Janeiro, 1950. Eurdice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux sœurs inséparables qui vivent à la maison avec leurs parents conservateurs. Bien que plongé dans une vie traditionnelle, chacun nourrit un rêve: Eurdice pour devenir une pianiste de renom, Guida pour trouver le véritable amour. Dans un tour dramatique, ils sont séparés par leur père et forcés de vivre dans des endroits différents. Ils devront prendre le contrôle de leur propre destin, sans perdre l'espoir de se revoir. Un mélodrame tropical du réalisateur de Madame Sat.