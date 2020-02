USA (21/02/2020) – Harrison Ford revient avec ‘The Call of the Wild’

Ce week-end vient aux cinémas américains (et aussi espagnols) ‘L’appel de la nature», nouveau film du réalisateur Chris Sanders (« Les Croods ») qui met en vedette Harrison Ford (« Blade Runner 2049 ») comme vedette principale. Hybride d’action réelle et d’animation, le film s’inspire du célèbre roman de 1903 écrit par Jack London. Avec un budget assez élevé qui dépasse les 100 millions de dollars, le film pourrait coûter environ 15 millions de dollars le week-end d’ouverture.

En tant que deuxième première, nous avons ‘Le garçon: la malédiction de Brahms“(STX Entertainment), suite du film d’horreur de 2016,” The Boy “avec cette fois-ci par Katie Holmes (” Days and Nights “) et Christopher Convery (” Gotham “). Réalisé par William Brent Bella à partir d’un scénario de Stacey Menear (Les deux ont déjà repris le premier versement), on estime que le film rapportera environ 8 millions de dollars lors de sa première fin de semaine, en dessous des 10,8 millions collectés par le premier versement.

En tant que troisième première exceptionnelle, nous avons ‘Emma‘(Focus Features), une nouvelle adaptation de l’œuvre classique de l’auteur britannique Jane Austen, réalisée par Autumn De Wilde (dans son premier long métrage) et avec Amy Taylor-Joy (‘ Mltiple ‘). Dans cette stira brillante de classe sociale, Emma doit s’aventurer à travers de mauvaises rencontres et des faux pas romantiques pour trouver un amour qui a toujours existé.

En vue du week-end prochain, nous devons parler sans aucun doute de l’arrivée de “ The Invisible Man ” (Universal Pictures), un film basé sur le roman de 1897 de H.G. Wells réalisé par Leigh Whannell et mettant en vedette Elisabeth Moss.

«L’amour est dans l’eau»

Genre: Animation, Comédie, Drame

Réalisateur: Masaaki Yuasa

Guin: Reiko Yoshida

Interprètes: Ryta Katayose, Rina Kawaei, Honoka Matsumoto, Kentar It

Terrain: Après son entrée à l’Université, Hinako s’installe dans une ville sur la côte. Il est dédié à la capture des vagues, car il se sent invincible en surf, mais ne sait toujours pas ce que l’avenir nous réserve. Lorsqu’un incendie se déclare dans le village, Hinako rencontre le jeune pompier Minato. Alors qu’ils partagent tous les deux leur temps tout en pratiquant leur sport préféré, Hinako commence à réaliser que ce qu’elle veut le plus dans le monde, comme Minato, est d’aider les autres.

«L’appel de la nature»

Genre: Animation, Aventures, Drame

Réalisateur: Chris Sanders

Guin: Michael Green

Interprètes: Harrison Ford, Dan Stevens, Karen Gillan, Colin Woodell, Omar Sy, Terry Notary, Alex Solowitz, Micah Fitzgerald, Heather McPhaul, Paul Mabon, Raven Scott, Martin J.Riddell

Intrigue: «L’appel de la nature» apporte l’histoire de Buck à l’écran avec une énorme authenticité. Il s’agit d’un chien au grand cœur dont la douce vie domestique est bouleversée lorsqu’il est soudainement enlevé de sa maison en Californie et transplanté dans les terres exotiques de Yukn en Alaska pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck est La recrue vient d’arriver dans une équipe de traîneaux à chiens qui livre le courrier et dont il finit par être le leader. Buck vit la plus grande aventure de sa vie et trouve enfin sa place dans le monde en devenant son propre professeur.

«Le garçon: la malédiction de Brahms»

Genre: Mystère, Terreur, Thriller

Réalisateur: William Brent Bell

Guin: Stacey Wiggle

Interprètes: Katie Holmes, Ralph Ineson, Owain Yeoman, Christopher Convery, Oliver Rice, Natalie Moon, Joanne Kimm

Terrain: Liza (Katie Holmes), son mari et son fils Jude viennent d’emménager dans l’ancien Mansin Heelshire. Ils ne connaissent pas les dangers effrayants que la maison cache, mais quand Jude se fait un nouvel ami: une grimace de forme humaine appelée Brahms, mieux vaut ne pas enfreindre leurs règles ou être trop tard.

«Les pilules de mon petit ami»

Genre: Comédie

Réalisateur: Diego Kaplan

Guin: Diego Kaplan, Gary Marks, Randi Mayem Singer

Interprètes: Jaime Camil, Sandra Echeverra, Jason Alexander, Brooke Shields, Brian Baumgartner, James Maslow, Pamela Almanza, Daniel Tovar, Luis Arrieta, Juan Soler, Marco Antonio Aguirre, Kevin Holt, Ana Belena, Pamela Almaza

Terrain: Jess (Sandra Echeverra), un cadre talentueux qui tombe amoureux de Hank (Jaime Camil), le propriétaire charismatique d’une boutique de matelas. Cependant, Hank n’a pas été complètement honnête avec Jess; Hank souffre d’une variété de problèmes pour lesquels il prend une variété infinie de médicaments. Ce qui est censé être un voyage tropical “d’affaires et de plaisir” commence à devenir incontrôlable lorsque Hank découvre qu’il a abandonné ses médicaments et qu’il ne peut plus cacher ses divers symptômes, et s’il est charmant, il deviendra sauvage et quelque peu fou.

«Le jeune Ahmed»

Genre: Drame

Réalisateur: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Guin: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

Interprètes: Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou, Victoria Bluck, Claire Bodson, Othmane Moumen

Résumé: Dans la logique de nos jours, le sort du jeune Ahmed, 13 ans, a été pris entre les idéaux de pureté que son imn lui parle et les passions de la vie.

«Emma»

Genre: Comédie, Drame, Romance

Réalisateur: Autumn de Wilde

Guin: Eleanor Catton

Interprètes: Anya Taylor-Joy, Gemma Whelan, Josh O’Connor, Bill Nighy, Mia Goth, Callum Turner, Chloe Pirrie, Miranda Hart, Rupert Graves, Johnny Flynn, Tanya Reynolds, Amber Anderson, Jill Buchanan, Kevin Daigneault, Aisling Turner

Terrain: Belle, intelligente et riche, Emma Woodhouse (Taylor-Joy) est une reine des abeilles agitée sans rivales dans sa petite ville tranquille. Dans cette stira brillante de classe sociale, Emma doit s’aventurer à travers de mauvaises rencontres et des faux pas romantiques pour trouver un amour qui a toujours existé.

«Le commis de nuit»

Genre: Crime, Drame

Réalisateur: Michael Cristofer

Guin: Michael Cristofer

Interprètes: Tye Sheridan, Ana de Armas, Helen Hunt, John Leguizamo, Johnathon Schaech, Jacque Gray, Cindy Perez, D.L. Walker, Walter Platz, Pam Eichner, Ischa Bee, Stacey Ann Turner

Résumé: Dans «The Night Clerk», le gardien de nuit de l’hôtel, Bart Bromley, un jeune autiste très intelligent, utilise des caméras de surveillance cachées pour fouiller les clients dans le but d’améliorer leurs compétences d’interaction sociale. Pendant son service, il est témoin d’un meurtre dans l’une des chambres, bien que ses actions mystérieuses feront de lui le suspect numéro un du détective principal dans l’affaire.

«Goldie»

Genre: Drame

Réalisateur: Sam de Jong

Guin: Sam de Jong

Interprètes: Slick Woods, George Sample III, Danny Hoch, Khris Davis

Intrigue: Goldie vient d’avoir 18 ans et espère que New York deviendra une grande pomme vernie de paillettes qui l’élèvera en tant que star du hip hop. En attendant, elle a deux sœurs qui l’adorent et qu’elle doit sauver du petit ami de la traite de sa mère. Le jaune vif convient si bien à Goldie qu’elle mourra et même tuera pour ce faux manteau de fourrure en or qui la rendra unique. Et puis il y a la perruque brillante qui vole car c’est un complément indispensable …

«Juste un baiser de plus»

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Faleena Hopkins

Guin: Faleena Hopkins

Interprètes: Patrick Zeller, Faleena Hopkins, Frances Mitchell, Erik Parillo, Joe Barbagallo, Emily Bennett, Stink Fisher, Damiyr Shuford, Jacki Hydock, Denis Ooi, Alicia Benavides, David Siciliano, David Bongiorno, Brianna Fernandez, Rita Figueiredo

Argument: “Jusqu’à ce que la mort nous sépare” n’était pas assez long pour Max et Abby lorsque leur fantôme revient pour l’aider à le surmonter. Avec une deuxième chance d’être ensemble, aucun de nous ne veut à nouveau se dire au revoir.