USA (28/02/2020) – ‘L’homme invisible’

Dans un 2020 où les films d’horreur sont pour l’instant des premières médiocres, ce week-end un film qui pourrait changer cette tendance arrive dans les salles américaines. On parle de ‘L’homme invisible‘(Universal Pictures), un film basé sur le roman de 1897 de H.G. Wells réalisé par Leigh Whannell et mettant en vedette Elisabeth Moss (‘ Nous ‘). La bande ne semble pas avoir l’approbation des critiques, ce qui lui donne 39% dans Rotten Tomatoes.

Le film allait initialement mettre en vedette Johnny Depp, mais après la première de “ The Mummy ” en 2017, les plans du studio ont considérablement changé et Moss a pris le relais. ‘L’homme invisible’ a également la production de Blumhouse, une entreprise qui ne gaspille généralement pas d’argent sur ses productions, donc ce film atteint à peine 7 millions de dollars de budget. Dans l’état actuel des choses, tout indique que la bande dépasse 23 millions de dollars de collection, devenant ainsi le numéro un du week-end.

Le reste des premières aura beaucoup moins d’impact et il est très possible qu’elles n’atteignent même pas le top 10. Par exemple ‘Guns Akimbo‘(Saban Films), un film réalisé par Jason Lei Howden et mettant en vedette Daniel Radcliffe dans le rôle d’un gars qui tombe accidentellement sur SKIZM, un groupe clandestin qui se consacre à l’organisation de vrais duels de la mort pour les diffuser en ligne. Arrivent également ‘Wendy‘(Searchlight Pictures), nouvelle réinvention de l’histoire classique de Peter Pan réalisée par Benh Zeitlin.

Dans la perspective du week-end prochain, nous suivrons de très près la première de «Onward», un nouveau film de Pixar Animation Studios réalisé par Dan Scanlon.

‘L’homme invisible’

Genre: Science-Fiction, Horreur, Thriller

Réalisateur: Leigh Whannell

Guin: Leigh Whannell

Interprètes: Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen, Michael Dorman, Storm Reid, Aldis Hodge, Harriet Dyer, Amali Golden, Nash Edgerton, Sam Smith, Zara Michales, Benedict Hardie, Bianca Pomponio, Anthony Brandon Wong, Serag Mohamed, Michael Knott

Argument: Cecilia Kass (Elisabeth Moss) est piégée dans une relation violente et contrôlante avec un scientifique brillant et riche. Une nuit, il décide de s’échapper et de se cacher avec l’aide de sa sœur (Harriet Dyer), une amie d’enfance (Aldis Hodge) et sa fille adolescente (Storm Reid). Après son évasion, Cecilia apprend que son ex-petit ami agressif (Oliver Jackson-Cohen) s’est suicidé et lui a laissé une grande partie de son énorme fortune. Mais elle soupçonne que sa mort est un truc et peu de temps après avoir reçu l’héritage, une série d’inslitas et de coïncidences mortelles commencent à se produire. Cecilia essaie désespérément de prouver qu’une personne apparemment invisible la poursuit alors que …

«Guns Akimbo»

Genre: Action, Comédie

Réalisateur: Jason Lei Howden

Guin: Jason Lei Howden

Interprètes: Daniel Radcliffe, Samara Weaving, Ned Dennehy, Rhys Darby, Hanako Footman, Natasha Liu Bordizzo, Mark Rowley

Intrigue: Miles vit comme un pardillo jusqu’à ce qu’il tombe accidentellement sur SKIZM, un groupe clandestin qui se consacre à l’organisation de véritables duels de la mort à diffuser en ligne. Miles est un expert pour fuir absolument tout, mais il ne sera pas très utile pour survivre à Nix, un psycho-tueur qui est fou aux enchères.

«Wendy»

Genre: Drame, Fantasa

Réalisateur: Benh Zeitlin

Guin: Benh Zeitlin, Eliza Zeitlin

Interprètes: Shay Walker, Tommie Lynn Milazzo, Stephanie Lynn Wilson, Devin France, Ahmad Cage, Gage Naquin, Krzysztof Meyn, Gavin Naquin, Romyri Ross

Terrain: Dans «Wendy», nous verrons une épopée dans laquelle une jeune femme, perdue sur une île mystérieuse où le vieillissement et le temps ont été annulés, doit se battre pour sauver sa famille et maintenir sa liberté et l’esprit joyeux des jeunes avant danger mortel de grandir.

‘Greed’

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Michael Winterbottom

Guin: Michael Winterbottom, Sean Grey

Interprètes: Fisher Island, Steve Coogan, Asa Butterfield, Shirley Henderson, Sophie Cookson, Stephen Fry, David Mitchell, Jamie Blackley, Sarah Solemani, Pearl Mackie, Enzo Cilenti, Shanina Shaik, Asim Chaudhry, Polly Kemp

Résumé: ‘Greed’ raconte l’histoire du milliardaire britannique autodidacte Sir Richard McCreadie, à une époque où son empire est en crise. Pendant 30 ans, il a dirigé le monde de la mode, prenant la rue pour le podium et la passerelle pour la rue, mais après une enquête publique, son image est altérée. Pour sauver sa réputation, il décide de se remettre avec une fête très médiatisée et extravagante célébrant son 60e anniversaire sur l’île grecque de Mykonos.

«Ride»

Genre: Action

Réalisateur: Alex Ranarivelo

Guin: Alex Ranarivelo, Hadeel Reda, J.R. Reher, Jean-Marie Sobeck

Interprètes: Shane Graham, Ludacris, Sasha Alexander, Blake Sheldon, Alexander Davis, Jessica Serfaty, Ali Afshar, Nic Luken, George Kosturos, William W. Barbour, John Buultjens, Bryan Craig, Dominic DeVore, Christina Moore, Zaire Adams, Jeff Fowler Anna Zielinski, Barnaby Falls, Montanna Gillis, Richard Davis, Joel Braunstein

Résumé: L’histoire d’un champion de BMX qui a surmonté ses abus d’enfance grâce aux leçons d’amour et de vie de ses parents nourriciers.

«Charge»

Genre: Drame

Réalisateur: Andrew Heckler

Guin: Andrew Heckler

Interprètes: Garrett Hedlund, Forest Whitaker, Andrea Riseborough, Tom Wilkinson, Usher Raymond, Tess Harper, Anna Colwell, Crystal R. Fox, Austin Hebert, Jason Davis, Dexter Darden, Robin Dyke, Tia Hendricks, Michael David Yuhl, Sydney Shea Barker Jessejames Locorriere, Alex Van, Charles Green, Fiona Domenica, Daniel Guttenberg, Roman Spink

Résumé: Un homme du Klu Klux Klan, Mike Burden, ouvre une boutique et un musée KKK à Laurens, en Caroline du Sud. Quand Mike tombe amoureux d’une mère célibataire, il se laisse influencer par elle et finit par quitter le KKK et être accepté par un révérend afro-américain.

«Saint Frances»

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Alex Thompson

Guin: Kelly O’Sullivan

Interprètes: Kelly O’Sullivan, Ramona Edith-Williams, Lily Mojekwu, Charin Alvarez, Jim True-Frost, Max Lipchitz, Mary Beth Fisher, Francis Guinan, Bradley Grant Smith

Résumé: Bridget (Kelly O’Sullivan) décide d’avorter au début de l’été au moment où elle obtient un emploi dans une banlieue de Chicago après avoir passé plusieurs mois désespérément à en trouver un. Votre tâche consiste à prendre soin de Frances, une enfant de six ans. Avec à peine le temps de récupérer, il se voit bientôt avoir des problèmes constants avec l’enfant et surtout avec sa mère. Cependant, et au fil du temps, Bridget commence à sentir qu’elle fait partie d’une famille et que la plupart des problèmes qu’elle traverse sont précisément liés à ce fait.

«The Jesus Rolls»

Genre: Comédie

Réalisateur: John Turturro

Guin: John Turturro

Interprètes: John Turturro, Bobby Cannavale, Susan Sarandon, Audrey Tautou, Christopher Walken, Jon Hamm, Sonia Braga, Gloria Reuben, J.B. Smoove, Pete Davidson

Intrigue: Suivez les traces d’un groupe de rebelles dont la dynamique irrévérencieuse et sexuelle évolue vers une histoire d’amour surprenante. Malheureusement pour eux, les erreurs du passé sont présentées aujourd’hui même s’ils passent maintenant la journée à accomplir ce qu’ils considèrent comme de «bonnes actions». Lorsqu’ils se battent avec un coiffeur armé jusqu’aux dents, leur vie devient une échappée constante à la police, à la société et au coiffeur lui-même, tout en renforçant leurs liens.