Val Kilmer a supplié d’être dans Top Gun: Maverick

Top Gun: Maverick sortira enfin en salles en décembre. Son chemin pour entrer dans la phase de développement était tortueux, mais l’attente en valait la peine. Il a maintenant été révélé que Val Kilmer a supplié Tom Cruise et les producteurs du film de revenir dans leur rôle emblématique d’Iceman.

Cela a été confirmé par l’acteur de The Doors dans son dernier mémoire I’m Your Huckleberry (via Heroic Hollywood), expliquant brièvement comment il a obtenu le rôle, écrivant les lignes suivantes qui ils détaillent leur rencontre avec Cruise, qui est connu pour avoir été un acteur clé dans l’émergence de cette suite:

“Comme les Temptations ont chanté une fois dans Motown,” je n’étais pas si fier d’avoir à mendier. ” Mais les producteurs ont cédé et Cruise a cédé. La croisière n’aurait pas pu être plus fraîche. Tom et moi avons tout recommencé là où nous nous étions arrêtés. La réunion s’est bien passée. “

Après avoir révélé ce qu’il devait faire pour revenir, Kilmer a également précisé qu’au départ, ne voulait pas faire partie de la production originale réalisée par Tony Scott, mais a quand même assisté à l’audition:

“Je ne voulais pas le rôle. Je n’étais même pas intéressé par le film ou l’histoire. Je me suis présenté à l’audition avec un air idiot. Je portais un gros short australien vert nauséabond, j’ai lu mon dialogue nonchalamment et de toute façon, étonnamment, on m’a dit que j’avais le rôle. J’ai été plus déçu qu’encouragé. “

Il est clair que cette opinion sur l’aventure navale de 1986 était en train de changer dans l’esprit de l’histrion au fil du temps, car s’il devait aller à l’extrême de la mendicité pour apparaître dans le film, il serait logique de penser qu’il apprécie désormais beaucoup plus son travail dans ça. Après tout, ce projet était l’un de ceux qui l’ont catapulté à la célébrité, et tant son envie de la revisiter que même lorsque la suite a été confirmée en 2017, il a publié un tweet demandant à Cruise d’en tenir compte, car selon lui, il avait encore tout le nécessaire pour personnifier Iceman.

Prêt pour Top Gun 2 avec Val Kilmer et Tom Cruise?