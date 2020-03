Vanessa Hudgens suscite la controverse sur une vidéo sur le coronavirus

La jeune actrice Vanessa Hudgens a mis en ligne une vidéo sur ses réseaux sociaux parlant du Coronavirus et a déclenché une tempête de critiques.

Le coronavirus (COVID-19) Cela a un impact sur notre mode de vie à bien des égards, et les experts ne s’entendent pas sur sa durée. Pourtant, certains continuent de croire que la réponse au virus est exagérée, notamment la star de High School Musical, Change Princess et Bad Boys for Life, Vanessa Hudgens. Depuis qu’il a récemment téléchargé ses histoires de Instagram une vidéo se plaignant de la situation et des dernières restrictions, disant que les décès dus au virus sont “inévitables”.

vanessa hudgens a vraiment dit que…. pic.twitter.com/eDUjV8N9JU

– manon (@ibieberauhlIs) 17 mars 2020

“Oui, jusqu’en juillet, cela ressemble à beaucoup de bêtises”, explique Vanessa Hudgens dans la vidéo. “Désolé. C’est un virus, je comprends. Je le respecte. Mais en même temps, même si tout le monde l’a … Oui, des gens vont mourir, ce qui est terrible, mais inévitable. Je ne sais pas, peut-être que je ne devrais pas faire ça maintenant. “

Ses paroles ont suscité la controverse.

Vanessa Hudgens Cela fait l’objet d’une controverse depuis que la vidéo est devenue virale, beaucoup qualifiant ses commentaires d’égoïstes et inappropriés. Étant donné qu’il y a des milliers de décès confirmés par le Coronavirus dans le monde entier, sa notion selon laquelle les décès dus à la pandémie sont “terribles, mais inévitables” n’a laissé personne indifférent.

Puis elle a essayé de s’expliquer en disant que ses mots avaient été sortis de leur contexte mais il était trop tard car tout le monde s’était déjà mis en colère contre elle.

“Hier, j’ai fait un Instagram Live, et aujourd’hui je me rends compte que certains de mes commentaires sont hors contexte”, a déclaré Vanessa Hudgens. “C’est un moment fou! C’est un moment fou, fou, et je suis à la maison et enfermé. C’est ce que j’espère que vous faites également, en pleine quarantaine et en restant sain et sauf. Oui, je ne prends pas cette situation à la légère, en aucun cas! Je suis à la maison. Alors restez à l’intérieur. “

