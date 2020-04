Vegeta sera-t-il le nouveau dieu de la destruction dans Dragon Ball Super?

Partager

Les fans de Dragon Ball Super veulent que Vegeta fasse un changement significatif dans la série et devienne un niveau de plus en tant que God of Destruction.

Dans la série Dragon Ball Super, il y a 12 dieux de la destruction, c’est un titre qui est accordé à ces êtres capables de détruire la vie ou les planètes. Chacun d’eux vit dans son propre univers et Beerus appartient au numéro 7 qui serait où Goku, Vegeta et le reste des personnages qui vivent sur Terre.

Les fans de mangas et d’animés se sont réunis lors d’une soirée de quarantaine et ont pu regarder le film Dragon Ball Super: Broly ainsi que les doubleurs de la version anglaise Christopher Sabat, Sean Schemmel, Sonny Strait et Chris Ayres.

Christopher Sabat Il est connu pour avoir joué différents personnages de la franchise et on lui a demandé ce qui s’était passé lorsque deux de ses personnages se parlaient.

Voici comment il a expliqué le processus: «Je ne suis pas vraiment confus. Je fais habituellement un personnage à la fois pour m’assurer qu’ils sont aussi cohérents que possible. »

On a demandé à Sabat s’il jouait Vegeta différemment selon la façon dont il était. Il a révélé que ce n’était pas le cas. “Honnêtement, non. Sauf si c’est un singe. ” Il a également décrit son travail avec King Vegeta: “Ce personnage semble toujours ennuyeux, alors je lui ai donné un ton ennuyeux (c’est un trait de la famille Vegeta) et une vraie voix.”

Sera-t-il le prochain dieu de la destruction?

Christopher Sabat Il a montré son soutien pour que Vegeta devienne potentiellement le prochain Dieu de la destruction de la série, et c’est certainement une idée excitante. Puisqu’il devait d’abord vaincre l’actuel God of Destruction Beerus. Quelque chose qui semble assez compliqué car il a déjà été vaincu à plusieurs reprises.

La vérité est que la saga Dragon ball super Elle est plus vivante que jamais parce qu’elle a réuni d’anciens fans avec de nouvelles générations.

Partager