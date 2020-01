Vendredi 13, la partie 3 & # 039; s se terminant est un trou géant

Vendredi 13 Partie 3 est l’une des suites les mieux considérées de la franchise slasher, mais sa dernière peur n’a aucun sens. Aussi stupide que le vendredi 13 mai les films peuvent sembler aux étrangers, pour les fans d’horreur, ils sont tout aussi aimés que quelque chose comme Star Wars ou le MCU pour le grand public. Le vendredi 13, les films sont presque comme des plats réconfortants cinématographiques, permettant aux passionnés de slasher de s’asseoir et de profiter d’exemples du sous-genre bien faits, avec des meurtres sanglants, de la nudité gratuite et un tueur emblématique.

Comme pour chaque franchise, le vendredi 13 a ses meilleures entrées et ses pires entrées, et heureusement, le vendredi 13 de 1982, la partie 3 est du bon côté de la clôture de l’avis de la plupart des fans. Un aspect qui rend vraiment le film important est qu’il accueille le moment immortel où Jason Voorhees abandonne le sac de pommes de terre et acquiert d’abord son masque de hockey de marque. Il y a aussi de très bonnes morts, y compris un gars qui se fait couper au milieu tout en faisant le poirier.

Bien sûr, les effets 3D de la 13ème partie de vendredi 13 ne sont pas les plus grands, mais lorsqu’ils sont vus tels qu’ils étaient censés être vus, dans un théâtre en 3D, ils sont en fait plutôt cool. Aussi bon que le vendredi 13, la partie 3 est cependant, la suite n’est certainement pas sans quelques trous de l’intrigue et des problèmes de continuité, l’un impliquant la toute fin du film.

Comme d’habitude pour la franchise du vendredi 13, la troisième partie se termine avec la principale “fille finale” Chris Higgins (Dana Kimmel) qui a réussi à vaincre Jason, au moins temporairement. Chris cloue Jason dans la tête avec une hache, et cela suffit pour le rendre inconscient. Ne sachant pas quoi faire d’autre, Chris attrape un canoë et se dirige vers Crystal Lake, s’endormant. Cela conduit à une séquence de cauchemar dans laquelle le cadavre pourri de Pamela Voorhees se lève hors de l’eau et arrache Chris, la traînant dans les profondeurs aqueuses. Chris est ensuite sauvé par la police.

S’il est évident que Vendredi 13 Partie 3La dernière peur de Mme Voorhees est un rappel d’une peur similaire dans le film original qui a vu un enfant Jason se lever hors de l’eau et attraper Alice, si l’on s’arrête pour y penser, la séquence n’a absolument aucun sens . La partie 3 n’a lieu que peu de temps après la partie 2, et il n’y a aucune scène dans laquelle le dernier groupe de victimes parle de la légende de Jason. En fait, le nom de Jason n’est même pas prononcé en dehors des images des films précédents. Cela signifie que Chris n’a aucune idée de qui est son agresseur, et encore moins de sa mère. Elle n’a jamais rencontré Pamela, ni même vu, et elle ne serait pas non plus au courant du lien de Crystal Lake avec la famille Voorhees, ce qui la fait rêver de Pamela tout à fait absurde. Comme point supplémentaire, Mme Voorhees a été décapitée, alors pourquoi son cadavre de rêve a-t-il une tête? Bien que cela ne ruine en rien le film dans l’ensemble, il est clair que très peu de réflexion a été consacrée à cette scène de fin particulière.

