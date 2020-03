Vendredi 13, une erreur met à mal le rebond du méchant | .

vendredi 13 célèbre Pamela, la mère de Jason Voorhees, faisant des victimes, mais la scène qui révèle cette torsion fait une erreur déconcertante. Le fait que la mère de Jason était le tueur dans le premier vendredi du 13e film a bien sûr été immortalisé dans la scène d’ouverture emblématique de Wes Craven’s Scream, lorsque Drew Barrymore ne répond pas correctement à une question à ce sujet. Heureusement, Pamela Voorhees n’était pas en reste dans le service d’abattage, montrant d’où son fils tire ses talents.

Comme l’ont souligné de nombreux fans au fil des ans, aussi amusant que le premier vendredi le 13e film, ce n’est pas vraiment une unité. Après ne pas avoir été montré pour tout le film, le tueur se révèle être un personnage que le public n’avait jamais montré de toute façon, ce qui rend impossible pour quiconque d’avoir deviné l’identité du coupable. C’est une énorme triche, et contrairement à la plupart des films révélateurs, dans lesquels le tueur mystère était un personnage qui se cachait à la périphérie de l’histoire tout le temps.

Ce qui empêche que cela ne fasse trop mal au film, c’est à quel point la bonne actrice Betsy Palmer est en train de jouer Mme Voorhees, de mâcher le paysage de la meilleure façon possible et de réussir à être carrément effrayant. Cependant, si l’on fait attention à sa scène d’introduction, il semble que Pamela puisse également se téléporter.

Vers la fin du vendredi 13, Alice (Adrienne King) trouve le corps de Bill abattu de flèches et épinglé à une porte. Horrifiée, elle se précipite dans la cabine principale du Camp Crystal Lake pour se cacher, seulement pour que le tueur la terrorise davantage en jetant le corps d’un autre personnage, Brenda, à travers la fenêtre de la cabine. Quelques secondes plus tard, Alice voit un véhicule s’arrêter à l’extérieur, et pensant que c’est son patron Steve Christy qui revient, elle part à sa rencontre. Au lieu de cela, le conducteur est Pamela Voorhees, et bien que la maman de Jason fasse d’abord semblant d’être amicale, la ruse ne dure pas longtemps.

Bien que le moment soit facile à ignorer lors de la première visualisation, tout ce qui suit rend le trou de l’intrigue facilement apparent. Il n’y a aucun moyen, à moins qu’elle n’ait des super pouvoirs, que Pamela ait pu jeter Brenda physiquement par la fenêtre de la cabine, puis soit retournée à son véhicule assez rapidement pour avoir l’air d’arriver à l’extérieur quand Alice le voit s’arrêter. Elle aurait dû soit être littéralement à deux endroits à la fois au cours de cette séquence, être née avec la capacité de se téléporter, soit posséder une vitesse qui rendrait The Flash jaloux. Il sape entièrement vendredi 13révèle Pamela en tant que tueur, et empeste l’écriture paresseuse et les cinéastes ne se souciant pas de la continuité.

