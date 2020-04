Vendredi. La nouvelle série de bandes dessinées d’Ed Brubaker et Marcos Martín

Présentation de vendredi, la nouvelle série de bandes dessinées numériques de l’auteur criminel et de l’artiste The Private Eye, maintenant disponible sur le Panel Syndicate

L’écrivain primé Ed Brubaker, le célèbre artiste Marcos Martin et le coloriste Muntsa Vicente ont étonné les lecteurs avec la sortie de FRIDAY, une bande dessinée inédite sur Panel Syndicate. Dans la série, Friday Fitzhugh, un détective, et Lancelot Jones, son meilleur ami et aussi le garçon le plus intelligent du monde, ont passé leur enfance à résoudre des crimes et à découvrir des secrets cachés. Mais c’était il y a des années. Et maintenant, vendredi est au collège et commence une nouvelle vie toute seule. Elle est partie. Jusqu’à ce qu’elle rentre chez elle pour les vacances et soit immédiatement renvoyée sur l’orbite de Lance. Ce sont littéralement les vacances de Noël de l’enfer et aucun d’entre eux ne peut survivre pour voir le Nouvel An. Vendredi, le premier chapitre, «La fille dans les arbres», est maintenant disponible sur Panel Syndicate en anglais et en espagnol, et les fans paient ce qu’ils veulent pour lire l’histoire.

“L’une des premières choses que j’ai dites à Mark, c’est que ce livre semble comme la Nouvelle-Angleterre de Lovecraft entre en collision avec Edward Gorey”, a déclaré Brubaker. «Et j’aime décrire vendredi comme post-AA, qui est un genre qui n’existe pas vraiment. C’est une idée que je circule depuis longtemps, me permettant de profiter de ma propre nostalgie de ma jeunesse et des livres YA que j’aimais dans les années 70 et 80, des choses comme The Great Brain, ou les livres de John Belliars, ou Harriet . l’espion ou l’encyclopédie Brown. Je veux prendre ce concept de détective adolescent et ces mystères surnaturels destinés aux enfants, mais ensuite laisser les protagonistes grandir, afin qu’ils aient les mêmes problèmes que nous tous … et qu’ils se retrouvent dans un monde beaucoup plus dangereux. ”

Vendredi marque la première grande collaboration entre Brubaker et Martin

“Ed Brubaker a toujours été l’un de mes auteurs de bandes dessinées préférés”, a déclaré Martin. «Il y a une qualité unique dans son écriture, comme une tristesse sobre qui imprègne tout son travail et transparaît toujours, que ce soit dans ses histoires de crime noir avec l’artiste extraordinaire Sean Phillips ou dans ses projets de super-héros à Marvel ou DC. Nous avons eu l’occasion de collaborer brièvement sur un Captain America annuel il y a près de 15 ans et nous nous sommes souvenus de cette expérience, alors quand le moment est venu l’année dernière de commencer à réfléchir au projet de créateur que je voulais aborder ensuite, j’espérais qu’il aurait un Un souvenir positif similaire de notre travail passé ensemble. Mais surtout, j’avais son adresse e-mail. »

“Lorsque Marcos m’a écrit l’été dernier pour me demander si je voulais travailler avec lui sur sa prochaine grande pièce pour Panel Syndicate, je pense avoir répondu dans une minute pour dire oui”, a déclaré Brubaker. “Je suis un fan depuis toujours et voir comment son style évolue au fil des ans a été incroyable, et j’étais également très intéressé par ce que lui et Brian K Vaughan ont créé lorsqu’ils ont sorti The Private Eye on Panel Syndicate. Pendant un certain temps, de nombreux dessinateurs que je suis, comme Emily Carroll et Tillie Walden, ont publié leur travail numériquement au fur et à mesure qu’ils le terminent, puis ils ont publié ces merveilleuses collections, et je suis curieux d’essayer quelque chose comme ça. … Pour sérialiser un roman graphique en chapitres, puis sortir le livre imprimé (et apprendre à me connaître, avec toutes sortes d’extras) quand il est prêt. »

“Cela faisait un moment que je voulais expérimenter mon style de dessin et m’éloigner de ma zone de confort, en envisageant la possibilité de hachures croisées, une technique que je n’avais jamais étudiée”, a déclaré Martín. Donc, quand Ed m’a présenté l’idée pour vendredi avec son mix Edward Gorey et Lovecraft dans une ville de la Nouvelle-Angleterre à la fin des années 60 / début des années 70, j’ai été surpris de constater que le concept correspondait parfaitement à ce que j’attendais. développer ».

Vendredi sera lancé dans Panel Syndicate en deux formats: un pour les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables où il y a une double page, et un pour iPad où il s’agit d’une vue d’une seule page. En 2013, Marcos Martín a fondé la plateforme en ligne Panel Syndicate avec l’écrivain Brian K. Vaughan et l’illustrateur / coloriste Muntsa Vicente, pour distribuer sa bande dessinée The Private Eye.

«Panel Syndicate est né comme un exemple de modèle de distribution qui me semblait juste pour les lecteurs et les créateurs, et finalement pour les éditeurs et les détaillants de bandes dessinées qui peuvent prendre des décisions plus éclairées avec les livres qu’ils publient et stockent. sur leurs étagères », a déclaré Martín. «Notre modèle de paiement établit également une relation directe entre les lecteurs et les créateurs. En tant que créateurs, nous sommes responsables de créer des bandes dessinées de qualité au mieux de nos capacités, et le lecteur peut décider de la valeur qu’ils croient que ces bandes dessinées ont, en fonction de leur propre perception et de leur situation personnelle. »

“Lorsque nous avons commencé à travailler sur la série l’été dernier, nous ne savions pas que notre sortie surprise interviendrait lors d’une pandémie mondiale, avec un marché de la bande dessinée complètement fermé”, a déclaré Brubaker. “Mais je sais que mon niveau de lecture de bandes dessinées et de livres, et tout ce qui concerne le marathon Netflix, a traversé le toit le mois dernier, donc j’espère que vendredi est une agréable surprise pour les lecteurs de bandes dessinées aujourd’hui, et peut-être une petite évasion du monde réel en ce moment. “

À propos des créateurs:

Ed Brubaker est l’un des auteurs de bandes dessinées les plus primés. Ses titres les plus vendus CRIMINAL, INCOGNITO, FATALE, THE FADE OUT et KILL OR BE KILLED ont été traduits dans le monde entier avec un grand succès, et les films Marvel avec leur co-création, The Winter Soldier, ont été des succès au box-office international. . Ed vit à Los Angeles, où il travaille dans les bandes dessinées, le cinéma et la télévision, plus récemment sur WESTWORLD de HBO et en tant que co-créateur et auteur de TOO OLD TO DIE YOUNG d’Amazon avec Nicolas Winding Refn.

Marcos Martin est un artiste de bande dessinée catalan dont le travail à Marvel et DC comprend des titres comme BATGIRL: YEAR ONE, BREACH, DR. ÉTRANGE: THE OATH, AMAZING SPIDER-MAN et DAREDEVIL. En 2013, il a fondé la plateforme en ligne Panel Syndicate avec l’écrivain Brian K. Vaughan et l’illustrateur / coloriste Muntsa Vicente pour distribuer la bande dessinée de son auteur THE PRIVATE EYE. La série a remporté le prix Eisner du meilleur numérique / webcomic et le prix Harvey du meilleur travail de bande dessinée en ligne. THE PRIVATE EYE et Panel Syndicate ont reçu des critiques élogieuses et l’attention des médias pour leur rôle en tant que l’une des premières bandes dessinées sans DRM, payez ce que vous voulez et avez continué à publier d’autres œuvres de la même équipe (BARRIER, THE WALKING DEAD: THE ALIEN), en plus de s’ouvrir à d’autres créateurs de renom tels que Jay Faerber, Ken Niimura, David López et Albert Monteys. Depuis lors, Image Comics a publié à la fois THE PRIVATE EYE en tant que roman graphique de luxe à couverture rigide et BARRIER en tant que mini-série de luxe en cinq numéros dans son format panoramique d’origine.