Venez sauver votre putain d’âme. Nouveau trailer pour ‘Saint Maud’, une impo d’horreur corporelle du réalisateur Rose Rose

A24 a profité d’Ash Mircoles pour lancer la deuxième bande-annonce de ‘Saint maud“, un film d’horreur comme toujours prometteur approuvé par la société qui, aux États-Unis, a distribué des films tels que” The Witch “,” Green Room “,” Under the Skin “,” Hereditary “,” The sacrifice of a sacred deer “, «Arrivez la nuit», «Midsommar» ou «Le phare».

Morfydd Clark, qui a récemment été annoncé pour jouer un jeune Galadriel dans «Le seigneur des anneaux»Il dirige la distribution de ce film avec Jennifer Ehle, Lilly Frazer, Lily Knight, Marcus Hutton, Turlough Convery et Rosie Sansom.

Tous sous le commandement de la débutante Rose Glass, également scénariste de cette histoire sur une jeune infirmière impressionnable qui, après un sombre traumatisme, devient dévote de la foi chrétienne. De ah …

Sa première nord-américaine est prévue pour le 3 avril prochain, tandis que l’Espagne arrivera à une date encore à finaliser par Sony Pictures.

