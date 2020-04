‘Venom 2’ a un titre et une nouvelle date de sortie!

Sony Pictures a révélé que la suite de “Venom” sera intitulée “Venom: qu’il y ait du carnage‘et que sa première n’arrivera finalement que le 25 juin 2021, au lieu du 2 octobre 2020. Actuellement, ce film est le seul à se dérouler ce week-end.

Réalisée par Andy Serkis et mettant en vedette Tom Hardy dans son rôle d’Eddie Brock, Michelle Williams (“ Manchester by the Sea ”) reviendra également pour reprendre son rôle d’Anne Weying dans la suite de Sony Pictures. Avec eux, Woody Harrelson en tant que Carnage, dont nous nous souvenons, a été révélé comme le méchant principal de cette suite, car dans la scène post-générique du premier épisode, nous avons vu l’acteur non crédité comme le menaçant Kasaday.

En outre, il avait déjà été dit que l’actrice nominée aux Oscars Naomie Harris (“ Moonlight ”) était en pourparlers pour jouer Shriek (Scream), supervillain de Marvel comics et amant et complice de Cletus Kasady (Carnage), l’ennemi juré monstrueux susmentionné. de Venom. Shriek est étroitement associé à Carnage depuis son introduction dans Spider-Man Unlimited No. 1 (mai 1993) dans le cadre de la série “Maximum Carnage”.

Rappelons que, malgré des critiques sans enthousiasme (avec 29% de notes positives sur Rotten Tomatoes), le premier film réalisé par Ruben Fleischer a réussi à rapporter 855 millions de dollars au box-office mondial.