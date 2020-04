Venom 2 est retardé et a un titre officiel

Sony retarde officiellement la date de sortie de Venom 2 et aura également un titre qui fait référence au grand méchant.

Le premier film était l’un des plus gros succès au box-office de 2018, alors ils se sont dépêchés et en 2020, la suite allait arriver, mais en raison de la pandémie mondiale causée par le coronavirus, ils l’ont retardé de près d’un an. Venom 2 sera présenté le 25 juin 2021. Son titre sera également Venom: Let There Be Carnage.

Cela signifie que grâce à son changement de date de sortie, Venom 2 sortira maintenant en salles après Morbius de Sony, car sa sortie a été retardée de juillet 2020 à mars 2021. Ce qui signifie que le plan d’origine est respecté. de l’étude. Bien qu’il ne soit pas clair si les deux films anti-héros de Spider-Man se connecteront l’un à l’autre de manière significative, les progrès de Morbius ont indiqué que Sony utilise le film pour créer l’apparence épique du Sinister Six.

Le Batman a également influencé la date.

Aujourd’hui même, Warner Bros a décidé de déplacer la date de The Batman de l’été 2021 à octobre 2021, laissant un espace libre pour les films de super-héros ou les adaptations comiques. Quelque chose dont SONY a pu profiter rapidement et ils ont également montré qu’ils avaient beaucoup confiance en Venom 2. Puisqu’ils croient que ce sera un grand succès au box-office, donnant une grande importance au méchant, qui est un personnage de Marvel bien aimé des fans.

Nous n’avons pas encore beaucoup d’informations sur l’intrigue de Venom 2, mais il semble qu’Eddie Brock (Tom Hardy) et le symbiote s’imposeront comme protecteurs de la ville de San Francisco. Le problème est que le tueur en série Cletus Kasady (Woody Harrelson) pourra également rejoindre l’un de ces êtres extraterrestres en formant Carnage. Il y aura donc une grande bataille qui mettra en danger tout et tout le monde. À l’heure actuelle, nous ne savons pas si Spider-Man apparaîtra, mais ce serait certainement une excellente idée.