Venom s’associe à l’AUTRE Dieu des Symbiotes de Marvel

Avertissement: SPOILERS for Venom # 23

Venin est revenu à Venom Island, et les choses ne se sont pas bien passées pour Eddie Brock et son symbiote. Alors qu’il a été invité à rejoindre les Avengers après ses exploits lors de l’événement Absolute Carnage, Brock a fait des cauchemars. Lorsqu’il se réveille, des messages sont gravés dans sa chair. Il essaie également de se préparer à l’arrivée imminente de Knull le dieu Symbiote – une attaque qu’Eddie a gardée pour lui pour l’instant, dans l’espoir de trouver une solution par lui-même (sans avoir à révéler qu’il était celui qui a techniquement libéré l’obscurité dieu en premier lieu).

En retournant sur l’île, Eddie espérait que les choses se redressaient et guérissait son symbiote. Cependant, les problèmes avec l’autre moitié d’Eddie étaient plus importants que ce que pensait Eddie. Tout en luttant pour sa survie même sans son symbiote, Brock prie pour obtenir de l’aide … et ces prières sont exaucées de façon spectaculaire. Tout simplement pas par le «dieu» que la plupart des lecteurs attendent …

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: le fils de Venom venait d’être possédé par [SPOILER]

S’écrasant sur l’île, Eddie apprend que Carnage infecte Venom depuis l’événement Absolute Carnage (expliquant les messages sculptés et les cauchemars). Eddie Brock lui coupe la main pour éviter d’être submergé par Carnage, mais est impuissant à empêcher les symbiotes fusionnés de prendre le contrôle de toute l’île, laissant Eddie survivre seul. Heureusement, Venom Island a suffisamment d’armes et de caches secrètes qu’Eddie a laissées pour lui donner un peu de temps pour repousser Carnage, mais pas pour longtemps.

Vers la fin du Venom # 23, Eddie tente une dernière fois d’essayer d’obtenir de l’aide en escaladant une haute tour rouillée. Pendant qu’il grimpe, Carnage le nargue alors qu’il commence à prendre le contrôle du corps d’Eddie. Carnage pense qu’Eddie essaie de retourner chez lui par radio, mais Eddie révèle qu’il est allé à la tour pour prier. Carnage rit, demandant quel dieu possible il prierait et quel dieu écouterait même? Eddie continue de grimper et répond avec le seul dieu qui a déjà battu Carnage: Thor, le dieu du tonnerre. Et juste au bon moment, Thor fournit l’assistance qu’Eddie a demandée – choquant Venom et Carnage.

C’est une prière exaucée assez incroyable, et cela montre simplement que Thor n’est jamais trop occupé pour jeter des éclairs sur Midgard, surtout si cela signifie mettre des symbiotes à leur place. Eddie et son autre ne sont pas encore sortis du bois. Le problème se termine de manière assez désastreuse grâce en partie à Captain America, Eddie étant sauvé par Cap, mais les symbiotes sont partis sur l’île alors qu’elle explose. Cela n’augure rien de bon pour l’invasion entrante de Knull. Malgré tout, il est bon de savoir que le Venom pourrait ne pas être seul dans son combat avec Knull qui finit par se rendre sur Terre. Il y a un autre dieu du côté de Venom qui n’a aucun problème à manipuler et à dominer les symbiotes si besoin est.

Jusqu’à présent, ce retour sur Venom Island n’a pas été sans rebondissements, ce qui a entraîné une course folle. Il sera intéressant de voir comment se termine cet arc et de découvrir le véritable sort du symbiote Venom (et Carnage). Les fans devront simplement attendre et voir ce qui se passera avec le prochain numéro de mars.

Venin # 23 est sur les étagères de la bande dessinée.

Plus: La mort de VENOM est la fin la plus folle de Marvel

Star Wars confirme la VRAIE raison du casque de Kylo Ren

A propos de l’auteur

Kevin Erdmann est l’un des rédacteurs de .. Avec une majeure en études cinématographiques et une mineure en bandes dessinées et dessins animés de l’UofO, Kevin est presque sûr qu’il écrit pour le bon site. Bien que Kevin soit un grand fan de Marvel, il aime aussi Batman parce qu’il est Batman et croit fermement que Han a tiré le premier. Disney partage également une grande partie de son parrainage de fans. Auparavant, Kevin était écrivain pour ComicsVerse.com. Kevin vit en Oregon avec sa merveilleuse épouse et son sinistre chat qui est sans aucun doute en train de comploter sa disparition.

En savoir plus sur Kevin Erdmann