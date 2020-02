Vers les extrémités du monde: «sans limites», une série d’aventures sur le parcours historique de Juan Sebastin Elcano et Fernando de Magallanes

RTVE et Amazon Prime Video ont annoncé aujourd’hui, depuis le siège de la Marine à Madrid, que la pré-production de «Sans limites», une série d’aventures sur le parcours historique de Juan Sebastin Elcano et Fernando de Magallanes à travers le monde que le XVIe siècle a montré, sans aucun doute, que la Terre n’était pas plate.

Cinq cents ans après cet incroyable voyage, «Sans limites» revisitez cet exploit de l’être humain en général, et de l’histoire de l’Espagne en particulier, dans une production ambitieuse qui sortira fin 2021 via Prime Video en Espagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans toute l’Amérique latine. Par la suite, environ quatre mois plus tard, la série sera diffusée en open via RTVE (en ce qui concerne l’Espagne).

Plus de quatre épisodes de 60 minutes, «Sans limites» représenter l’aventure passionnante de ces marins vers l’inconnu dans une aventure pleine d’action. Le tournage de ce projet ambitieux, qui bénéficiera d’un traitement cinématographique, est prévu pour la fin de cette 2020 dans des lieux naturels du monde entier, comme la République dominicaine, les îles Canaries ou le Pays basque, ainsi que l’enregistrement de diverses scènes dans le célèbre Pinewood Studios

Pour recréer ce voyage unique, les navires de Victoria et de Trinidad seront reconstruits et la réplique de Nao Victoria sera utilisée, le premier navire à avoir voyagé à travers le monde, le seul des cinq navires de l’expédition à rentrer au port.

“Nous sommes ravis de participer à un projet de fiction de cette ampleur qui fera traverser tous les coins du monde grâce à Prime Video, l’une des grandes étapes de l’histoire”, a déclaré Ricardo Cabornero, Content Manager d’Amazon Prime Video en Espagne. .

La série, qui sera tournée en espagnol et dotée d’une équipe artistique et technique éminemment espagnole, dispose d’un budget d’environ 20 millions d’euros, à raison de 5 millions par épisode, et sera dirigée par le célèbre réalisateur britannique Simon West, responsable de grands titres bourrés d’action comme «With Air», «The General’s Daughter», «The Mechanic» ou «The Mercenaries 2».

Mono Films et Kilima Media seront les sociétés de production de cette série qui ont une équipe technique de premier niveau, qui doit encore être fermée, dirigée par Simon West et le producteur Miguel Menndez de Zubillaga (“ The infinite trench ”, “ Loving ”) Pablo ‘,’ Le garçon du journal ‘). Par contre Patxi Amezcua (‘Bruc: Le défi’, ‘Sptimo’, ‘L’ombre de la loi’) est l’auteur des scripts des quatre épisodes dont cette série a initialement conçu comme un film.

Le premier tour du monde fut une mission presque impossible qui cherche à trouver une nouvelle route vers “les îles des épices”, et avec laquelle Elcano et Magellan ont fini par changer l’histoire de l’humanité, presque involontairement, en démontrant que la Terre C’était rond. Un acte qui a changé à jamais le commerce, l’économie, l’astrologie et la connaissance de la planète telle que nous les connaissons aujourd’hui.

Un total de 239 marins, commandés par le portugais Fernando de Magallanes, ont commencé l’expédition. Ils quittèrent Sanlcar de Barrameda le 20 août 1519 et seulement 18 marins de famille et malades revinrent trois ans plus tard dans le seul navire qui résista à l’aventure menée par le marin basque Juan Sebastin Elcano. Ils avaient parcouru 14 460 lieues, toujours d’ouest en est, avec ce qu’ils avaient réussi à faire le tour du monde, étant les 18 premières personnes à le faire (enregistrez-le).

«Sans limites (Vers les extrémités du monde)» être incorporé dans les milliers de séries et films disponibles dans le catalogue Prime Video, y compris d’autres séries Amazon originales actuellement en cours de développement et / ou de production «Le défi: ETA», ‘Cid’, «Tempérance» ou «Une affaire privée».

De gauche à droite: Fernando Lpez Puig (directeur de RTVE Content), Ricardo Cabornero (chef de l’acquisition de contenu d’Amazon Prime Vdeo Espagne), Teodoro Lpez Caldern, amiral général chef de l’état-major de la marine), Rosa Mara Mateo (administrateur seulement RTVE), Simon West (réalisateur de Sin Limits), Miguel Menndez de Zubillaga (producteur) et Fernando Larrondo (producteur Kilima).