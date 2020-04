Version originale de Black Widow’s Avengers: Endgame Death Scene Online

Le sacrifice de Black Widow dans Avengers: Fin de partie était à l’origine très différent, et la version originale de la scène est en ligne. La version originale est sortie sur Disney + et a depuis été partagée sur les réseaux sociaux, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

La scène originale a vu Natasha (Scarlett Johannson) et Hawkeye (Jeremy Renner) combattre Thanos et son équipage sur Vormir. Widow se fait tirer plusieurs fois dans la séquence et rampe jusqu’au bord, s’arrêtant pour se retourner et tirer un coup qui sauve Clint d’un méchant et voyant Thanos arriver sur Clint. Elle se jette ensuite de la falaise, accomplissant le sacrifice nécessaire pour acquérir la pierre d’âme.

L’année dernière, Anthony Russo a déclaré à Inverse: «C’était un autre exemple où nous avons commencé à sentir cela pendant que nous l’exécutions et l’avons confirmé une fois que nous avons commencé à nous concentrer davantage sur l’édition. Nous voulions faire le test final de Black Widow avec Hawkeye, un personnage dont elle était si proche, mais les coupures sont soudainement devenues entre eux et un tas de serviteurs de Thanos, avec qui nous n’avions aucune relation avec … Nous a commencé le spitballing: N’est-ce pas la meilleure version de cette scène Hawkeye contre Black Widow? Nous avons deux héros, dont aucun ne laissera l’autre mourir? Ils savent tous les deux qu’ils ont une mission qui implique l’un d’eux de se sacrifier et ces personnages avaient une relation si riche tout au long du MCU. Alors pourquoi ne faisons-nous pas simplement le conflit entre ces deux personnages? “

Nous reverrons Natasha en novembre lorsque Black Widow fera ses débuts tardifs dans les salles.

