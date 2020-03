VICE VERSA: Meghan Markle s’échappe du Crown Doc pour être diffusée le 10 mars sur Vice TV – Blackfilm

Première aujourd’hui (10 mars à 21 h HE / HE.) sur VICE TV est leur nouveau documentaire VICE VERSA: Meghan Markle s’échappant de la couronne.

Produit par la société de production primée basée au Royaume-Uni ITN, le spécial d’une heure plonge profondément dans la montée rapide et le démêlage de la duchesse de Sussex, enquêtant sur le rôle que la monarchie et les médias tabloïdes britanniques ont joué dans la diffamation du premier britannique noir Princesse. Alors que la saga se poursuit avec la perte de l’image de marque royale de Harry et Meghan, le documentaire confronte des problèmes de race, de préjugés et d’obsession dans une histoire qui menace maintenant de bouleverser l’une des institutions les plus anciennes du monde, avec des interviews exclusives avec des initiés du palais et des experts, dont l’ancien majordome de William et Harry, les épouses américaines de l’aristocratie britannique et des correspondants royaux.

Le documentaire est la première sortie de VICE TV pour VICE VERSA, Une nouvelle série de documentaires indépendants qui donneront la parole à des points de vue radicaux et sans vergogne. Immersives et provocantes, les histoires présentées sur VICE VERSA s’attaquera de front aux systèmes brisés et aux structures de pouvoir corrompues.

«Notre série documentaire phare VICE VERSA servira de plaque tournante pour une narration convaincante qui secoue le statu quo et éveille les téléspectateurs à de nouvelles idées. Nous adoptons des points de vue différents sur des histoires et des sujets bien connus. » m’a dit Morgan Hertzan, vice-président exécutif et directeur général, VICE Television. “Meghan Markle Escaping The Crown est un excellent exemple d’un point de vue que vous n’entendrez pas ailleurs – nous abordons ce sujet de manière conflictuelle pour dire ce qui se passe réellement.”

VICE VERSA: Meghan Markle s’échappant de la couronne sera disponible sur VICE TV via tous les principaux fournisseurs de services par satellite et par câble; VICETV.com; et l’application VICE TV via iOS, Android, Apple TV et Chromecast.

