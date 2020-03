Victoria F. nie avoir des antécédents de rupture de mariage

Sur Le célibataire: Les femmes racontent tout, Victoria Fuller a nié les allégations selon lesquelles elle aurait rompu les mariages. C’était une rumeur qui avait fait surface avant qu’elle ne soit abordée dans l’émission, avec l’une des ex-petites amies de Peter Weber lui donnant un vague avertissement concernant le Victoria.

Victoria a été un paratonnerre pour la controverse tout au long de la saison. Ce n’était pas seulement son incapacité à communiquer efficacement avec Peter. Ce sont les photos qui sont sorties, montrant Victoria mannequin pour une campagne “White Lives Matter”. C’était sa relation antérieure avec Chase Rice, qui, selon elle, était quelqu’un qu’elle avait utilisé jusqu’à présent alors que Rice insistait sur le fait que ce n’était rien de grave. Ce sont les préoccupations soulevées au sujet de sa mauvaise réputation à la maison. Peter ne les connaissait pas, jusqu’à ce qu’une ex Merissa Pence lui dise de faire attention à Victoria. Il a relayé ce qu’il avait entendu à Victoria sur les marches de la maison de sa famille, et elle n’a pas bien réagi. Il n’a jamais pu rencontrer sa famille et nous n’avons jamais su si Victoria avait rompu les mariages ou non.

Pour Victoria, elle nie avoir ce type de réputation. Lorsque Chris Harrison l’a interrogée à ce sujet, elle l’a catégoriquement nié. Elle a affirmé qu’être sur le baccalauréat était une expérience d’apprentissage. Plus tôt dans la nuit, nous avons vu Peter choisir Hannah Ann Sluss et Madison Prewett plutôt que Victoria. Ce n’était pas un résultat surprenant, compte tenu de toutes les épreuves et tribulations auxquelles Peter et Victoria avaient dû faire face jusqu’à ce point dans leur relation.

À la défense de Victoria, elle ne semblait pas aussi détestée par les autres concurrents que certaines des femmes qui étaient au rendez-vous. Bien que certaines actions soient indéfendables, comme la décision qu’elle a prise de modéliser lors de la campagne “White Lives Matter”, il y a aussi tellement d’incertitude quant à ce qu’elle a fait ou n’a pas fait dans sa vie personnelle avant de se lancer dans The Bachelor.

L’allégation selon laquelle une personne est connue pour avoir rompu un mariage est également suspecte. Les hommes avec lesquels elle est impliquée ne seraient-ils pas plus à blâmer qu’elle ne l’était dans cette situation? Il est clair que Victoria a encore beaucoup de travail à faire pour se préparer au mariage. Mais, honnêtement, il semblait que presque personne sur cette saison n’était vraiment prêt à se fiancer. C’est pourquoi il est si rafraîchissant que le spectacle se dirige dans la bonne direction avec The Bachelorette.

Le célibataire La finale en deux parties est diffusée lundi et mardi à 20 h HNE sur ABC.

