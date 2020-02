Victoria Fuller, célibataire, s’est excusée avant la controverse dramatique de Cosmo

Plus tôt cette semaine, Cosmo a tiré une couverture mettant en vedette Le baccalauréat Victoria Fuller après avoir découvert que le candidat avait déjà modélisé une campagne qui utilisait l’expression «White Lives Matter». Cependant, avant que la couverture ne soit retirée, Victoria Fuller a présenté des excuses sans enthousiasme où elle a expliqué son raisonnement, mais a surtout défendu ses actions.

Dans l’épisode de lundi soir de The Bachelor, les femmes ont concouru pour avoir la chance d’être sur la couverture de Cosmo aux côtés de l’homme principal de la saison, Peter Weber. Après que les femmes aient été modélisées dans divers vêtements et endroits, le rédacteur en chef de Cosmo a choisi Victoria Fuller comme l’heureuse gagnante qui apparaîtra sur une couverture à venir. Quelques secondes après l’annonce de sa victoire, Cosmo a publié une déclaration expliquant qu’elle avait décidé de ne pas publier sa couverture après la publication de photos de Victoria participant à une campagne de mannequins précédente qui employait “White Lives Matter”. La rédactrice en chef de Cosmo, Jessica Pels, a déclaré: “Sans équivoque, le mouvement White Lives Matter ne reflète pas les valeurs de la marque Cosmo.” Elle a poursuivi: “Nous sommes solidaires de Black Lives Matter, et de toute cause qui lutte pour mettre fin aux injustices pour les personnes de couleur.”

Bien que le problème de White Lives Matter soit devenu un fait bien connu en raison de la décision de Cosmo, Victoria a elle-même abordé la controverse plus tôt dans la saison (via E! News). Peu après le début de la saison, une publicité a refait surface pour un groupe de conversation sur le marlin. Sur les photos, Victoria portait un chapeau “WLM”, tandis que d’autres modèles posaient en t-shirts, dont l’un représentait un drapeau confédéré tandis que l’autre arborait “White Lives Matter” sur le devant. Les photos ont naturellement déclenché l’indignation, alors Victoria s’est rendue sur son Instagram pour essayer de réparer les dégâts. Victoria a écrit: “La société” We Love Marlins “soutient la capture de marlins blancs, bleus et noirs et leur remise en liberté.” La déclaration a continué, “En ce qui concerne un sujet sensible, je viens d’un milieu très divers et je suis en faveur de toutes les courses! Virginia Beach est une TRÈS grande ville de pêcheurs où des tournois de marlin ont lieu chaque année! Heureux de clarifier les choses.”

Au-delà de son message original, maintenant supprimé, Victoria a également pris la section des commentaires après que le compte Instagram @bachelorclues a partagé les photos. Lorsqu’elle a été critiquée par un fan pour sa mauvaise décision, Victoria a répondu en écrivant: “Je suis désolée si vous ou quelqu’un d’autre avez été blessé. Cela n’a jamais été mon intention.” Dans un autre commentaire, elle a admis qu’elle pouvait “certainement voir comment cela pouvait être offensant”. Pourtant, un autre commentaire a présenté des excuses plus car Victoria a écrit, “Ce n’était jamais mon intention de réduire cette question.” Quant à Cosmo tirant sa couverture, la star n’a pas encore fourni de réponse.

En ce qui concerne les excuses, Victoria fait gravement défaut. En fait, sa première explication ne comporte aucun remords. Au lieu de cela, il fournit une justification de ses actions et tente d’excuser sa mauvaise décision. Même ses commentaires sur ses ennemis ne sont pas responsables. Elle dit que ce n’était pas une intention et s’excuse si elle a blessé quelqu’un, mais ne déclare jamais que c’était une mauvaise décision ou reconnaît pleinement l’ampleur de son choix. Étant donné sa réponse inadéquate à la controverse, la décision de Cosmo de retirer la couverture n’était pas seulement la bonne décision – c’était une étape nécessaire. Peut-être que cela forcera finalement Victoria à comprendre pourquoi ses actions sont mauvaises et à présenter de réelles excuses.

Le célibataire diffusé le lundi à 20 h HNE sur ABC.

Source: E!

