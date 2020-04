VIDEO: Ce fut le dernier jour d’Evans et Downey Jr. sur le tournage de Endgame

À un an de la sortie en salles de Avengers: Fin de partie, les frères Russo ont décidé de commémorer le film le plus rentable de l’histoire avec du matériel inédit du tournage. A cette occasion, ils ont découvert le tronc de souvenirs pour partager le dernier jour de Chris Evans y Robert Downey Jr. comme Captain America et Iron Man, respectivement.

Comme nous pouvons bien en profiter dans le clip ci-dessous, l’équipe de production est réunie dans l’un des plateaux de tournage du film. L’écran vert (responsable de la création de toute la magie à l’écran) est apprécié, tandis que Chris Evans, toujours en costume de Captain America, dit au revoir à l’équipe, ainsi que le réalisateur Joe Russo avec de chaleureux câlins.

«Il s’agit de Chris Evans du dernier jour à jouer à Captain America. Beaucoup d’amour et de respect pour vous monsieur. Quelle carrière incroyable. #United Avengers », est lu dans le post.

D’un autre côté, Robert Downey Jr. fait de même. Dans les coulisses, nous le voyons faire des câlins d’au revoir, un de ces câlins adressés à l’architecte principal du MCU: Kevin Feige. Selon le duo de cinéastes, ce moment enregistré en vidéo a été conçu après avoir filmé la scène mythique de “Je suis Iron Man”. Il faut se rappeler que cette célèbre phrase de super-héros n’était pas dans la version finale de Fin du jeu et n’a été incluse que jusqu’à l’éditeur Jeff Ford Il a proposé que l’adieu du personnage se connecte avec sa première apparition en 2008.

“Le dernier jour de Downey Jr. sur le plateau après le tournage du moment” Je suis Iron Man “. La définition même d’une légende. Nous aimons cet homme 3000. #Avengers united »ils ont écrit.

Comme nous le savons tous, l’adieu à Captain America et à Iron Man a été l’un des événements qui ont mis fin aux trois premières phases du MCU avec la saga Infinity. Ce sera de 6 novembre 2020 quand je démarre la phase 4 avec le prequel de Black Widow.

À propos d’un éventuel retour de Robert Downey Jr. en tant qu’Iron Man, certaines rumeurs suggèrent qu’il aura une apparition dans le film solo de Natasha Romanoff. Il a également prêté sa voix à la série d’animation What If …?, Qui sera présentée en première sur Disney +.

La première de The Falcon and the Winter Soldier est finalement attendue sur Disney +. L’histoire vise à perpétuer l’héritage de Captain America à travers Bucky Barnes et Sam Wilson. En raison de la pandémie, la production a dû arrêter le tournage, bien que sa première sur la plate-forme soit toujours attendue en août 2020.