VIDÉO: Hugo López-Gatell dans le style de Mario Bros

Sans aucun doute, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé est l’un des chiffres qui a retenu le plus l’attention dans notre pays en raison de la pandémie. Hugo López-GatellC’est lui qui mène la stratégie pour contenir le coronavirus. Dans le cadre de la conférence de nuit du lundi 20 avril 2020, le responsable est redevenu viral, mais maintenant grâce à une vidéo où nous avons vérifié qu’il était en retard, mais à la fin il est arrivé d’une manière assez particulière avec un petit saut au meilleur style de Mario Bros et d’autres personnages.

Grâce à Twitter, les internautes ont libéré leur imagination, immortalisant le moment, mais l’habillant de morceaux de musique mémorables.

Clark López-Gatell …

Gatell “Le garde du corps”.

Super Gatell.

Ce n’est pas la seule fois que l’image d’Hugo López-Gatell a bouleversé Internet. Auparavant, d’innombrables mèmes avaient déjà été déchaînés en relation avec la pandémie et les conférences de presse que le responsable dirige. Même l’exposition épidémiologique de l’épidémiologiste nous a révélé qu’à son adolescence il faisait partie d’un groupe de rock. Et récemment, il a déclenché une autre vague de mèmes après avoir annoncé que le Mexique était entré dans la phase 3 en raison du coronavirus.