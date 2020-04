VIDÉO: Le coronavirus atteint le monde de la beauté et de la bête

La pandémie COVID-19 a frappé nos classiques Disney préférés! Dans une vidéo publiée début avril, nous pouvons voir comment le charmant protagoniste de La belle et la Bête (1991) aurait pu contracter le coronavirus. Pourtant, elle quitte la maison, chante et erre à travers le village, au grand dam des autres villageois.

Ce fanvid amusant parodie la séquence d’ouverture du film d’animation, lorsque la princesse éventuelle et toute la ville jouent l’air jovial. Bella. En respectant le même montage de plans, ses créateurs ont seulement modifié les voix et les paroles de la chanson de sorte qu’il ne s’agissait plus de la «rareté» de la fille imaginative, mais de sa maladie.

Ici, le petit village où réside Bella est en quarantaine. Certains ne regardent que par la fenêtre pour recommander le “Restez à la maison” (au lieu du “Bonjour”) tandis que d’autres piétons chuchotent derrière leurs protagonistes leur irresponsabilité lorsqu’ils ne portent pas de gants ou de masques. Même le gentil monsieur de la librairie lui demande, sans s’arrêter de sourire, de se laver les mains sans même penser à le toucher. Face à sa fièvre, sa toux et son essoufflement, les résidents concluent que Bella sera la chute de tous.

Si c’est dans vos possibilités, ne soyez pas comme cette version parodique de Bella et restez à la maison, afin d’éviter la propagation du coronavirus. Pour motiver la permanence dans les foyers, Disney a mis à la disposition de l’Amérique latine une plateforme au contenu exclusif destiné à la consommation des enfants et des familles. Venez ici pour voir l’intégralité.

Le remake de Beauty and the Beast, avec Emma Watson, est disponible pour le Mexique via Prime Video.