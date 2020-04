VIDÉO: Matthew McConaughey et “El Canelo” nous demandent de porter des masques

Un voyageur spatial (Interstellar) et l’actuel champion de la World Boxing Association se sont joints à des voix pour envoyer un message à la communauté hispanophone, en temps de crise sanitaire. Dans une vidéo récemment partagée par Matthew McConaughey, nous voyons l’histrion et Saúl «El Canelo» Álvarez demander aux internautes d’utiliser le masque.

Au début de cette vidéo de 55 secondes, le lauréat d’un Oscar se présente à ses partisans avec un Espagnol à ne pas reprocher. Il a même le luxe de prendre la version hispanique de son nom biblique, avant de nous demander une faveur.

Bonjour, après-midi et soirée! Ici, «Mateo» McConaughey, avec un message pour tout le monde », explique l’acteur texan. «S’il vous plaît, si vous allez quitter la maison, assurez-vous de porter un masque. S’il vous plait. J’ai un ami, un champion, qui a aussi un message pour toi. »

Immédiatement, l’image de l’interprète se transforme en celle du célèbre boxeur. Avec le drapeau mexicain derrière lui, “El Canelo” regarde également vers la caméra et appelle la population à prendre les mesures nécessaires pour vaincre le “putain” SARS-CoV-2.

“Salut les amis. Son ami Saul ‘El Canelo’ Álvarez leur parle juste pour leur rappeler que nous sommes dans une grande bataille contre le coronavirus », explique le Jalisco. «Vous devez le battre ensemble. Comment? Rester à la maison autant que possible et si vous devez sortir, mettez un masque ou un bandana. N’oubliez pas que vous devez prendre soin de nos familles, de nos amis et battre ce putain de coronavirus. Faisons-le tous ensemble.

Enfin, les deux célébrités mettent leurs masques maison respectifs et –en multi-écran et à l’unisson– s’exclament: «Lorsque nous l’utilisons tous, nous prenons tous soin les uns des autres. Merci beaucoup et continuez à vivre.»

“Just keep living” (“Just Keep Living”) est une phrase que Matthew McConaughey a immortalisé avec le film Dazed and Confused (1993). Plus tard, le dialogue deviendrait une sorte de mantra pour l’histrion, à partir duquel il lancerait sa propre ligne de vêtements.

Au sein du site officiel Just Keep Livin, ces trois mots sont assimilés à un style de vie qui consiste à savoir comment faire face aux bons et mauvais moments, tout en donnant le meilleur de nous-mêmes. C’est la philosophie que McConaughey, en compagnie de “El Canelo”, a voulu souligner dans le contexte de la pandémie.