VIDÉO: Oeufs de Pâques de Rampant sur Netflix

À partir du 28 février de cette année, il est possible de profiter des 10 épisodes de la série mexicaine Desenfrenadas sur Netflix. Le projet écrit, produit et réalisé par Diego Martínez UlanoskyIl a révélé un nouveau matériel audiovisuel dans lequel il est possible d’entrevoir une série d’œufs de Pâques qui font allusion à des classiques du cinéma et de la télévision dans la série avec Tessa Ía. Les avaient-ils tous remarqués?

Cinéma PREMIERE Il s’est entretenu exclusivement avec Diego Martínez Ulanosky, qui s’est avéré être un fervent amateur de grands titres de films; ainsi que leurs réalisateurs respectifs pour leur rendre hommage dans cette nouvelle série, dont les protagonistes entreprennent un road trip de découverte de soi pour prendre en main leur vie. Le réalisateur a souligné que chacune des références n’était pas aléatoire, puisqu’elles étaient planifiées dès la conception du scénario et qu’elles se traduisaient également par un travail plutôt amusant.

Coty Camacho, Lucía Uribe, Diego Martínez Ulanosky, Tessa Ía et Bárbara López.

«Le projet a mis du temps à se développer, j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir et inclure les oeufs de Pâques et ainsi dialoguer avec le photographe, avec le directeur artistique, avec le costumier et une très bonne équipe s’est mise en place. Je suis un grand fan de références et d’hommages et j’aime rendre hommage à différents réalisateurs donc tout était vraiment prévu. Depuis que j’ai écrit le script, par exemple, je voulais que Vera (Tessa Ía) voit double et c’est une référence claire à The Shining. Ainsi, lors de l’écriture, j’ai introduit plusieurs références telles que Thelma & Louise ou Pulp Fiction, qui est liée à la scène dans laquelle Carlota rencontre le dauphin. Le nom du bar Barella est également un hommage à Barbarella, précisément à cause du film Jane Fonda. Recréer tout cela était comme un jeu“Il a commenté.

Dans la vidéo jointe à cette note, vous pouvez apprécier des hommages intéressants à des films tels que Pulp Fiction (1994), Thelma & Louise (1991), Taxi Driver (1976), The Shining (1980) et bien plus encore.

En plus de cette série d’hommages, Ulanosky nous a parlé de l’importance de la musique au sein de Desenfrenadas, car tout au long des dix épisodes, chacune des mélodies ressemble à une extension fidèle de la personnalité des quatre protagonistes féminines. Il a également assuré que certaines pistes musicales ont contribué à renforcer d’autres références que la série a liées aux années 90 et au début des deux mille.

«Pour moi, la musique est aussi importante que l’image et les dialogues car ils font partie du récit. Ce que j’ai fait, c’est mettre la série en musique avec de la musique indépendante latino-américaine faite par des femmes. Même en train d’écrire, j’ai trouvé de nombreux nouveaux groupes de musique et j’ajoutais la musique que chacun des protagonistes écouterait et sur la base de cela, nous recherchions des groupes. Stéphanie Loyal [productora] et j’ai fait une curatelle musicale. Pendant le tournage, j’ai parlé aux quatre actrices de ce qui serait un hymne pour leur génération car la série a des références aux années 90 et deux mille, elles ont donc répondu: “En 2000” de Natalia Lafourcade ».

Rampant, avec Tessa Ía (Chemin vers mars), Bárbara López, Lucia Uribe, Coty Camacho et un grand casting, est maintenant disponible sur Netflix.