Vidéo: Stephen King lit le premier chapitre de son nouveau livre

Un homme portant un T-shirt qui dit le mot Amant avec un “v” rouge apparaît dans un salon. Il a des bouches mais quand il est assis sur la chaise, il dit: «puisque c’est seulement toi et je vais enlever mon masque». Il s’agit de Stephen King, qui invite le spectateur à écouter le premier chapitre de son nouveau livre If it Bleeds.

Dans cette atmosphère d’intimité, l’auteur nord-américain profite de la quarantaine pour promouvoir la sortie de son nouveau livre. Si elle saigne est un recueil de quatre histoires dans un livre, qui, selon le synopsis, concernent des histoires intrigantes qui emmènent le lecteur à travers des endroits effrayants.

King lit à haute voix le début de M. Harrigans Phone, une histoire où l’écrivain sème à nouveau la méfiance envers le téléphone et la technologie. Les trois histoires suivantes sont The Life of Chuck, Rat et l’homonyme If it Bleeds.

Le livre sera en vente aujourd’hui 21 avril et en plus d’être disponible dans les magasins physiques et en ligne, il sera disponible en formats numériques dans la plupart des magasins en ligne qui ont des ventes de livres numériques.

L’auteur également d’El Resplandor a été actif pendant la quarantaine, non seulement pour promouvoir son nouveau roman, mais pour rester en contact avec le monde extérieur et ses fans.

Pas plus tard que la semaine dernière via son compte Twitter, le romancier a recommandé 11 audiovisuels idéaux pour passer du temps pendant les périodes de confinement, tous disponibles sur Netflix.

Toujours sur Twitter, il a exhorté ses fans à renommer le coronavirus en “Captain Trumps” dans un jeu de mots qui rappelle le virus “Captain Trims” de son roman The Stand, mais en modifiant la deuxième partie de la phrase pour faire référence au président Donald Trump.

The Stand est un roman dont le thème central est la propagation d’un virus qui tue les trois quarts de l’humanité. Les survivants sont non seulement immunisés, mais ils sont choisis divins pour lutter contre une obscurité qui cherche à prendre le contrôle de l’existence de l’être humain sur la planète. Une adaptation sous forme de série télévisée est déjà en préparation sur cette histoire.