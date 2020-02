«Vie cachée» – Bienvenue dans VOTRE cinéma

Près de sept ans se sont écoulés depuis la première (en Espagne) du dernier (pour moi) dernier film de Terrence Malick. Près de sept longues années depuis «To the Wonder» qui sont compensées, et de loin, avec cette «vie cachée» d’environ trois heures presque aussi longue. Je ne sais pas ce que M. Malick a fait entre-temps. Je ne sais pas, je ne le connais pas, je m’en fiche. Près de sept longues années, à tel point que nous l’aurions pratiquement oublié …

Et de sa manière pesante, présomptueuse, arrogante et égocentrique de raconter l’humain et la terre d’une manière ésotérique et divine. Du génie stimulant et en même temps épuisant du génie de Malick, un cinéaste comme la somme des sommets de tous les pins d’une forêt qui, comme Bobby Fischer, semble vivre dans sa propre bulle de vie. Malick est passionné et acharné dans sa fière obstination. Dans sa transcription implacable de mysticisme audiovisuel.

Basé sur des événements réels, “ Hidden life ” est l’histoire d’un paysan australien, Franz Jgersttter, qui a refusé de suivre les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale … malgré le coût élevé que cela pourrait entraîner, et que en fait, cela signifiait pour lui et sa famille. “Sa foi inébranlable et son amour pour sa femme Fani et ses filles qui lui permettent de s’accrocher à la vie”, comme M. Malick à la splendeur sans égard ni honte de son cinéma.

La «vie cachée» est de la pure Malick. En santé et en maladie. Dans l’humain et dans le divin. Du début à la fin. Écrasante et pénible à parts égales: près de trois heures de cinéma que nous ressentons dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos esprits comme une variation cinfila du masochisme sexuel. Un film qui vous frappe comme Tyler Durden se frappait. Un film de Terrence Malick dans toute sa splendeur douloureuse.

Si, environ 15, 25, 35 minutes de moins, ils l’auraient assis dans une phyto, car il aurait également pu s’asseoir dans une phbula en se concentrant sur le récit et non sur le réflexif ou en tirant le trépied beaucoup plus souvent. Mais alors, bien sûr, cela n’aurait pas été comme un film de ce M. Malick phagocyté par l’autre M. Malick. L’excès épuisant, un génie de plus en fugue et encore plus amoureux de son égolâtre et de sa calligraphie que Quentin Tarantino.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex