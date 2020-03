Vin Diesel confirme un nouvel univers cinématographique Valiant Comics

Avec la franchise “ Fast and Furious ” qui se rapproche de sa fin, Vin Diesel aurait pu trouver une nouvelle franchise dans “ Bloodshot ”, un film récemment sorti dans notre pays qui semble servir de point de départ pour un nouvel univers cinématographique. concentré sur les personnages de Valiant Comics. Selon l’acteur de 52 ans confirmé à The Playlist, il y a des discussions pour que cet univers ait lieu malgré le fait que Paramount (et non Sony) ait repris les droits de “ Harbinger ” en septembre dernier.

Plus précisément, Diesel a déclaré qu’il y avait des options pour que Bloodshot réussisse et génère de futurs versements avec de nouveaux héros et méchants Valiant sur grand écran:

“Je pense que [Bloodshot] est d’ouvrir la porte aux autres. Je pense que nous verrons tout le monde. Si vous êtes un fan de Valiant Comics, vous serez ravi de l’entendre. Je pense qu’ils vont attendre la sortie du film et le rapporter à la presse. Les bandes dessinées Valiant entrent dans un nouvel univers cinématographique. Ça va être très excitant. “

Il est logique que Diesel précise que le studio attend de voir comment ce film fonctionnera, car ‘Bloodshot’ a des obstacles importants à surmonter. Par exemple, les premiers critiques qui ne lui donnent pas plus de 40% de notes positives sur Rotten Tomatoes, notamment dirigées sur un très mauvais scénario de Jeff Wadlow et Eric Heisserer. De plus, les estimations ne lui rapportent pas plus de 10 millions de dollars au box-office lors de sa première ce week-end aux USA, et étant donné que son budget de production est de 45 millions plus les mêmes frais de commercialisation …

Basé sur les bandes dessinées les plus vendues créées en 1992 par Kevin Van Hook, Don Perlin et Bob Layton, Diesel prend la place de Ray Garrison, un soldat tombé récemment au combat et ramené à la vie par la société RST sous le nom de Bloodshot surhumain. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines et une force imparable, plus puissante que jamais et capable de s’auto-guérir instantanément. Mais pour contrôler son corps, l’entreprise a pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Ray ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais sa mission sera de le découvrir.

Réalisé par le technicien d’effets spéciaux jusque-là Dave Wilson, le casting principal est complété par Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza Gonzalez, Talulah Riley, Johannes Haukur Johannesson, Lamorne Morris, Alex Hernandez et Guy Pearce.