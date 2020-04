Vin Diesel défend son pire film

Partager

L’acteur Vin Diesel est en quarantaine pour la pandémie mondiale causée par le coronavirus et a utilisé les médias sociaux pour promouvoir son pire film à ce jour.

vin Diesel il est accro aux médias sociaux et a utilisé Instagram pour partager une photo promotionnelle de lui-même du film Le dernier chasseur de sorcières de l’année 2015. Dans la légende de la photo, l’acteur a commenté que c’est “l’un des meilleurs scripts qui ont été écrits”.

Est-ce à dire que vous avez l’intention de faire une suite? Le dernier chasseur de sorcières a reçu de très mauvaises critiques, sur les rottentomatoes, il a 17%, tandis que les gens l’ont donné 43%. Pourtant, il a levé plus de 146 millions de dollars, un chiffre faible étant donné qu’il a coûté 90 millions de dollars. D’autant plus qu’aux États-Unis elle n’a obtenu que 29 millions.

Il a récemment commenté la possibilité d’une suite.

“Lorsque The Last Witch Hunter est sorti et qu’il n’a pas détruit le box-office, selon la vieille pensée, vous pouvez dire:” Eh bien, je devrais peut-être me concentrer sur autre chose. ” Mais aujourd’hui, ce qui est fascinant, c’est que les films vous trouvent d’une manière ou d’une autre. ” Vin Diesel a poursuivi en disant: «En tant qu’artiste, plus j’ai d’expérience, plus j’apprécie le fait que mon travail vous trouve d’une certaine manière et que vous puissiez en faire l’expérience à votre rythme, et je suis moins préoccupé, et peut-être que c’est pour les éloges. C’est peut-être parce que je fais partie des Avengers (Groot), ou je fais partie de Disney, je fais partie de Guardians et je fais partie de Fast and Furious et j’ai eu tellement d’expériences merveilleuses que je pense que plus je pense, mieux c’est. Quand les gens me disent qu’ils aiment The Last Witch Hunter et veulent revoir Michael Caine … Je dis Wow!

Le dernier chasseur de sorcières suit Vin Diesel en tant que Kaulder, un assassin expert qui tue des monstres depuis la peste noire. Il est chargé d’empêcher une peste de détruire complètement New York. Il met également en vedette Michael Caine, Elijah Wood et Rose Leslie.

Partager

Publication précédente

Devinez le film: Volume 6

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.