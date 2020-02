Vin Diesel dit que Fast & Furious 10 pourrait être divisé en deux films

Vin Diesel dit que le dernier épisode de la saga Fast pourrait finir par être divisé en deux films distincts. Diesel s’est entretenu avec Total Film pour une nouvelle interview et a discuté de la manière dont le suivi de la prochaine F9 pourrait conclure la franchise en deux parties.

“J’ai commencé à planifier Fast 10 avant de commencer à filmer Fast 9”, a déclaré Diesel. “Tout à fait. L’univers est si robuste et si riche en talents et riche en histoires que, à un niveau, il est tout à fait possible d’avoir des retombées, et je pense que c’est quelque chose qui est inévitable. Universal le mérite en raison de combien ils ont investi dans cette petite saga, et ce serait bien de redonner à Universal. Et pour les fans, si Fast 10 parties un et deux devait être la conclusion, ce serait bien que ce monde continue pour les générations à venir. »

Nous n’avons pas de date de sortie pour Fast 10 (ou plutôt, potentiellement l’un des Fast 10). F9, quant à lui, sortira le 22 mai.