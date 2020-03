Vin Diesel dit que la dernière suite du chasseur de sorcières est en route

Alors que The Last Witch Hunter de Vin Diesel n’était en aucun cas un succès, Lionsgate continue d’acquérir la franchise avec une suite à venir. Diesel a discuté avec Collider de la promotion de Bloodshot ce week-end et a été interrogé sur le film fantastique / action de 2015, qui était un projet passionné pour Diesel et était basé sur son personnage D&D qui était un chasseur de sorcières. Ce film n’était pas exactement un blockbuster avec 146,9 millions de dollars dans le monde contre un budget de 90 millions de dollars plus les frais de marketing, et Diesel a réfléchi sur les performances tièdes du film. Il a noté que le total du box-office du film ne le dissuadait pas nécessairement de faire plus avec la franchise.

“Quand un dernier chasseur de sorcières sort et qu’il ne détruit pas le box-office, vous, selon la vieille pensée, diriez:” Eh bien, je devrais peut-être me concentrer sur autre chose. “Mais aujourd’hui, ce qui est fascinant, c’est que les films vous trouvent en quelque sorte … En tant qu’artiste, plus j’ai de l’expérience, plus j’apprécie juste le fait que mon travail vous trouve en quelque sorte et que vous puissiez en faire l’expérience à votre propre rythme et à votre rythme, et je suis moins concerné – et peut-être c’est à cause des éloges. C’est peut-être parce que je fais partie des Avengers ou que je fais partie de Disney, je fais partie des Guardians et je fais partie de Fast et j’ai tellement vécu cette merveilleuse expérience que je pense que le plus haut la pensée devient – quand les gens me disent qu’ils aiment le chasseur de sorcières, et qu’ils veulent voir Michael Caine et j’entre dans un autre, je dis: ‘Wow!’ »

Il a ajouté: «Lionsgate vient et dit:« Nous allons mettre un écrivain pour le prochain. »C’est plutôt cool! … Et ce n’est que récent, soit dit en passant. Mais c’est drôle que vous ayez mentionné Last Witch Hunter parce que je suis en réunion avec Lionsgate et ils créent activement la suite de The Last Witch Hunter. “

Le premier film mettait en vedette Diesel dans le rôle de Kaulder, un homme maudit de la vie éternelle après avoir tué la reine des sorcières. 800 ans plus tard de nos jours, il finit par servir de sorte de force de police pour protéger l’humanité des sorcières qui deviennent perverses et est mis en conflit avec la reine des sorcières ressuscitée quand une peste ravage la ville de New York. Diesel a joué avec Rose Leslie, Michael Caine et Elijah Wood.

Il n’y a pas de mot sur qui pourrait scénariser la suite potentielle, mais on peut supposer que Diesel serait de retour à bord. Il reste à voir si Caine ou Leslie reprendront leurs rôles de Dolan 36 et Chloé.