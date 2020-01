Vin Diesel en vedette dans les premières affiches officielles de Bloodshot

Sony Pictures a présenté aujourd’hui les premières affiches officielles de l’adaptation de Bloodshot avec Vin Diesel comme protagoniste

Sony a présenté les premières affiches officielles de ‘BLOODSHOT’, le nouveau film attendu avec Vin Diesel (‘Saga Fast & Furious’, ‘xXx’) avec Eiza González (‘Baby Driver’, ‘Fast & Furious: Hobbs and Shaw ‘), Guy Pearce (‘ Memento ‘,’ Iron Man 3 ‘), Sam Heughan (‘ Outlander ‘) et Toby Kebbell (‘ La guerre de la planète des singes ‘,’ Un monstre vient me voir ‘).

‘BLOODSHOT’ est la première adaptation au grand écran de la bande dessinée à succès, et est réalisé par Dave Wilson, qui laisse l’univers des effets visuels en avant-première en direction de ce long métrage dans l’esprit des jeux vidéo, qui devrait être présenté en première dans les salles de cinéma le 13 mars 2020.

SYNOPSIS

Basé sur les bandes dessinées super-vendues de la maison d’édition Valiant, avec Vin Diesel dans le rôle de Ray Garrison, un soldat récemment tombé au combat et ramené à la vie par la société RST en tant que super-héros Bloodshot. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines et une force imparable, plus puissante que jamais et capable de s’auto-guérir instantanément. Mais pour contrôler son corps, l’entreprise a également pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Ray ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais sa mission sera de le découvrir.

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.