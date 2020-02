Vin Diesel est toujours intéressé à jouer au Black Lightning de Marvel

Il y a longtemps, on pensait que vin Diesel J’allais jouer Éclair noir dans un film de Marvel de les inhumains, mais cela ne s’est jamais produit.

L’acteur vin Diesel Il vient de présenter la première bande-annonce de Fast and Furious 9 et a également indiqué qu’il voulait jouer Black Ray (Black Bolt) des Inhumain dans Marvel. C’est un personnage, que s’ils avaient fait le film, cela aurait certainement été pour lui. Mais nous savons ce qui s’est passé, ils ont décidé de faire une série qui a été un échec et à cette occasion, c’est l’acteur Anson Mount (Star Trek: Discovery, Mr. Right) qui lui a donné la vie.

Lors d’un événement presse de Rapide et furieux 9, on lui a demandé vin Diesel sur la possibilité de jouer le héros. “C’est à vous de décider”, dit-il en pointant la caméra. «Disons que ce serait une vraie blague pratique pour Vin de lui donner un personnage qui dit trois mots monosyllabiques et de continuer avec un autre personnage qui ne dit rien. Fou? Tu l’as vu. “

Nous devons nous rappeler que vin Diesel a prêté sa voix à Groot dans les films de Gardiens de la Galaxie. Par conséquent, votre relation avec Marvel c’est assez bon et si on arrive vraiment à voir Éclair noir, il n’y a pas de meilleur acteur.

On dit que nous verrons ce personnage dans la série de Mme Marvel



Comme nous le savons, l’UCM (Marvel Cinematic Universe) se développe à travers la plateforme de streaming de Disney +. WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye sortira bientôt et se développent également Mme Marvel.

Mme Marvel également connu sous le nom Kamala Khan, est le premier super-héros de la maison d’édition d’origine musulmane et a découvert qu’elle a l’héritage de les inhumains. Ce serait donc une série où ce serait parfait si on pouvait voir Éclair noir interpreté par vin Diesel.

Article précédentMarvel présente un autre Captain America maléfique

Next articleDoctor Doom tue Ultron avec un truc très sale

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.