Vin Diesel suggère que le script de Last Witch Hunter 2 soit en cours d’écriture

Si la taquinerie de Vin Diesel sur les réseaux sociaux est vraie, nous pourrions nous rapprocher d’un improbable deuxième film de la franchise Last Witch Hunter. Diesel a accédé à son compte Instagram pour partager une photo du film original, la sous-titrant d’une manière qui ne manquerait pas de faire monter les sourcils de quiconque espérait voir Kaulder obtenir une deuxième mission sur grand écran: certains des meilleurs scripts sera écrit pendant ce temps. “

Diesel a d’abord suggéré qu’un deuxième film de la franchise était en route en mars, disant à Collider: «C’est drôle que vous ayez mentionné Last Witch Hunter parce que je suis en réunion avec Lionsgate et qu’ils créent activement la suite de The Last Witch Chasseur.”

Le développement taquin de ses prochains films est une marque de commerce de Vin Diesel; au fil des ans, il a partagé des messages sur les réseaux sociaux mémorisés pour accélérer le développement de films dans les franchises Riddick, Fast & Furious, xXx et autres.

Le dernier chasseur de sorcières a joué le rôle de Diesel dans le rôle de Kaulder, un homme maudit de la vie éternelle après avoir tué la reine des sorcières. 800 ans plus tard de nos jours, il finit par servir de sorte de force de police pour protéger l’humanité contre les sorcières qui deviennent perverses et est mis en conflit avec la reine des sorcières ressuscitée quand une peste ravage la ville de New York.