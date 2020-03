Vin Diesel sur la façon dont Steven Spielberg lui a dit de reprendre la réalisation

Le National a récemment interviewé Vin Diesel, la star de Fast and Furious et Bloodshot. Au cours de l’interview, Diesel a parlé de vouloir diriger plus et d’être encouragé par Steven Spielberg. Voici quelques faits saillants

Vin Diesel sur Bloodshot: “L’idée de jouer un super-héros qui à aucun moment ne prétend être héroïque, mais [becomes a superhero] par la torture constante, pour ainsi dire – c’est un peu plus Spartacus qu’autre chose. Il veut se libérer. C’était intéressant pour moi. Je joue normalement des personnages qui sont très en contrôle et ce personnage ne contrôlait pas du tout sa vie. Les gens sortiront du théâtre et se demanderont peut-être ce qui est réel dans leur propre vie et qui les manipule. »

Vin Diesel sur sa récente conversation avec Steven Spielberg: “En parlant de Steven Spielberg, je l’ai vu récemment, et il m’avait dit: ‘Quand j’ai écrit le rôle pour vous dans Saving Private Ryan, j’employais évidemment l’acteur, mais je défendais secrètement le réalisateur en vous, et vous n’avez pas assez réalisé. C’est un crime de cinéma et vous devez vous remettre dans le fauteuil de réalisateur. “Je n’ai pas assez réalisé”.

Sur la façon dont lui et Jon Favreau ont tous deux tourné des films à Sundance en 1997; son intérêt à diriger une trilogie Hannibal Barca: “C’est tellement drôle, parce que nous étions tous les deux anciens de Sundance en tant que cinéastes, et il part faire Lion King, Iron Man et tous ces grands films. C’est fascinant. Je dis “Steven a raison”. Il y a un projet en particulier qu’il a passé les 20 dernières années à vouloir faire – l’histoire de Hannibal Barca, le général carthaginois qui a combattu les anciens Romains pendant la Seconde Guerre punique. Je ne l’ai pas encore fait. Même si je suis reconnaissant pour les réalisations, il y a des moments où je dis “Dieu, tu as promis à l’univers, très précisément, la trilogie Hannibal Barca, et tu ne l’as pas livrée. Vous avez voyagé partout dans le monde. “J’étais en Égypte, en Tunisie, j’étais en Espagne. J’ai traversé les Alpes où Hannibal a fait. J’ai fait tellement de recherches pour cela, mais je n’ai pas encore trouvé le temps de le faire. “

Diesel sur l’expérience cinématographique et poursuit son parcours de réalisateur: “Il y a une menace pour l’expérience cinématographique, et lorsque vous faites des films comme Bloodshot ou Fast 9, vous protégez cette chose qui pourrait ne pas être là pour toujours, et c’est cette expérience sociale cinématographique. Bien que je doive le faire, je dois continuer le parcours du réalisateur à un moment donné. »