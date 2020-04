Vincent Cassel parle de son personnage à Westworld

En 2016, la série Westworld est devenue la première la plus réussie de HBO. Chacun des dix épisodes de la première saison comptait en moyenne 11,7 millions de téléspectateurs sur les différentes plateformes d’exposition. Selon le réseau, c’était le meilleur revenu pour une nouvelle série, un succès inattendu pour une série qui devait arrêter de tourner pendant deux mois pour que les quatre derniers épisodes de la saison puissent être réécrits tranquillement.

Ce n’est pas pour moins. Pour commencer, sa puissante séquence de crédits en a attrapé plus d’un, non seulement en raison de la simplicité épique de la chanson originale du compositeur Ramin Djawadi, mais aussi en raison de l’édition dans laquelle la science-fiction et le Far West coexistaient dans un environnement d’intelligence artificielle avec références à l’homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, et aux chevaux en mouvement de l’Anglais Eadweard Muybridge.

En un peu plus d’une minute, il est devenu évident que derrière la série composée par le couple de Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui a basé le film de 1973 du même nom de Michael Crichton, il n’y avait pas de vide. Et au fur et à mesure de la progression de la série, sa narration redevable aux jeux vidéo et avec une linéarité fragmentée, ses rebondissements, ses couvertures de rock dans une version de pianola, ses paysages et costumes, ses scènes d’action, ses dialogues même empruntés à Roméo et Juliette ou de la composition curieuse de Lewis Carroll, ses références au Blade runner, à la mythologie grecque et à Alice au pays des merveilles, même ses absurdités et ses pauses oniriques et ses passages les plus fastidieux ont captivé le public.

Et encore plus avec les performances exceptionnelles d’un casting dirigé par Evan Rachel Wood, Thandie Newton et Jeffrey Wright (alors accompagné d’un Ed Harris appréciant son rôle de méchant et Anthony Hopkins faisant leur truc). Dans cette saison 2020 de Westworld 3 arrive et ils seront, en ajoutant ceux des précédents, 28 épisodes au total. Au milieu de la pandémie qui sévit dans le monde, son histoire sur une révolution pour restaurer la race humaine de l’intelligence artificielle a une pertinence particulière.

Le casting a été rejoint par des acteurs tels que le Français Vincent Cassel (dans son premier emploi d’une série) ou Aaron Paul (Jesse de Breaking Bad), et d’autres tels que Luke Hemsworth continuent. La série continue de susciter un débat avec ses thèmes, en particulier ceux de l’autonomisation des femmes et les avantages et les inconvénients de la technologie, et même HBO a un podcast à ce sujet. Maintenant, l’action ne se produit pas à l’intérieur du parc d’attractions Westworld qui donne son titre à la série, ni dans les bureaux qui l’entourent, mais dans le monde extérieur dans un avenir pas trop éloigné.

Un ajout

Vincent Cassel, connu pour ses performances dans des films tels que The Purple Rivers (2000), Dobermann (1997), Irreversible (2002), Dangerous Promises (2007), les deux parties de Mesrine (2008), The Black Swan (2010) ou Gauguin , voyage à Tahiti (2017), a rejoint Westworld pour jouer le millionnaire Engerraund Serac. Plusieurs des personnages de Cassel sont du type grossier et sans scrupules, plusieurs méchants d’entre eux. L’ex-mari de Monica Bellucci avait regardé les deux saisons de la série.

“J’ai toujours pensé que c’était l’émission la plus brillante sur l’air. Il est intelligent, adulte, incroyablement bien fait et produit. C’est un programme de très haute qualité », poursuit-il.

En fait, c’est la première fois qu’il joue dans une série télévisée, une expérience qu’il trouve très intéressante mais aussi très différente de travailler au cinéma.

«Tout d’abord, vous devez traiter avec beaucoup de personnes différentes, donc vous ne pouvez pas vous appuyer sur une seule personne. Vous devez donc prendre l’entière responsabilité de ce que vous faites, vous devez prendre soin de vous et du personnage, j’ai aimé ça. C’est une échelle différente, c’est long, il y a beaucoup de gens impliqués, ce sont beaucoup d’endroits différents. Mais je l’ai aimé. Cela m’a donné un sentiment de liberté. C’est une pièce d’ensemble aux proportions épiques, plus que la plupart des séries télévisées. Il y a beaucoup de personnages différents et pas mal de réalisateurs différents. »

Quand je suis entré en contact avec la production, la saison 3 de Westworld était encore en développement, «mais ils m’ont dit ce que mon personnage faisait et ferait dans l’histoire. Et j’ai découvert de plus en plus en m’envoyant un épisode. Je connaissais ses intentions et je savais que c’était vraiment intéressant à faire. “

Pour lui, Westworld est une série sur les femmes.

«Les personnages principaux, les plus déterminés de toute la série, sont des figures féminines fortes qui se battent pour leurs droits, elles ne veulent pas être contrôlées, elles veulent la justice. Ce sont des salauds. Cela m’a vraiment tourné vers l’aspect féminin de toute l’aventure. J’avais le même sentiment sur ma relation avec Maeve [interpretada por Thandie Newton] curieusement, ce type, le plus intelligent, le plus riche et le plus puissant, trouve enfin son partenaire dans un robot. La seule correspondance qu’il a, c’est elle, vraiment intellectuellement. “

Son personnage est lié à une machine qui a la capacité de lire l’avenir et qui maintient les gens “à leur place”. «Donc, quand vous savez ce qui va se passer, il vous suffit de changer les choses ici et là et puis il n’y a pas de chaos. C’est toute l’idée, contrôler simplement toute crise pour qu’elle ne se produise pas. L’idée principale de Serac est de se débarrasser de la souffrance, de la pauvreté et des inégalités et de tout celaDonc, si vous y réfléchissez, ce n’est pas une mauvaise idée. Mais quand on veut imposer cela à des millions de personnes à leur insu, ce n’est pas possible. »

Continuité

Luke Hemsworth a participé aux trois saisons de Westworld. Dans l’un de ces rebondissements, son personnage, le chef de la sécurité du parc, Ashley Stubbs, s’est avéré être un hôte – c’est-à-dire l’une des créations de Ford (Hopkins).

Pour Luke, frère aîné des acteurs Chris et Liam Hemsworth, les robots hôtes sont plus humains que les humains.

«Ma théorie depuis le début était que les robots étaient des modèles pour la nouvelle race humaine, c’est ce que nous finirons avec: nous sommes devenus une société parce que nous étions à l’origine de l’IA. Je ne sais pas. C’était ma théorie originale dans la première saison. Que cela se réalise ou non est une autre question, car personne ne dit rien à Stubbs! Je pense que cela fait partie de ce qui se passe, je suppose. C’est comme quand Dolores [Evan Rachel Wood] il a dit que les hôtes étaient les dieux et qu’ils créaient la race définitive et balayaient les ordures. »

En cette saison, son personnage a un sens beaucoup plus humoristique. “C’est très sarcastique et il y a une vraie résignation à cet humour, et nous avons dû l’interpréter un peu dans ce sens, surtout dans l’affaire avec Bernard [Jeffrey Wright]ce qui est fantastique. Je n’ai jamais eu à utiliser l’expression “Fucking Bernard” de tant de façons. Cela devient même “je t’aime” à un moment donné. “

Luke voit quelque chose de désespéré dans le thème de la technologie qui imprègne tout Westworld.

“Rencontre avec Lisa [Joy] et Jonas [Jonathan Nolan]Je ne pense pas qu’ils avaient beaucoup d’espoir non plus, et je pense que cela se reflète en grande partie cette saison. Mais je pense aussi qu’une partie de l’absence d’espoir vient du sentiment de résignation que nous sommes sur ces pistes et que nous ne pouvons pas en sortir. Cela arrivera. Nous avons déjà cette révolution artificielle. Quelle est la réponse? Vous ne pouvez pas ramener le génie à la lampe, donc je pense qu’il y a un sentiment de “oui, nous sommes foutus, mais au fait, je vous verrai au bar.” “

Concernant la question de autonomisation des femmes, pour lui, il ne pouvait en être autrement. Sans cela, cette série serait différente, d’une autre époque et d’une autre époque qui est maintenant morte. Je pense aussi que cela reflète à quel point les femmes sont incroyables en tant que personnes. Evan et Thandie [Newton] Ce sont des forces de la nature, je suis vraiment étonné par elles. Un de mes premiers jours sur le plateau a été avec Evan. Elle était dans le fauteuil, en mode diagnostic, et je me souviens avoir contemplé sa subtilité: il n’y a pas de souffle perdu ni de mouvement de ses mains et de tout son. C’était comme être dans des cours de théâtre. C’est tellement sublime maintenant. Tout le monde doit en venir là. Thandie est devenu nu la moitié de la saison, ce qui est incroyablement puissant. »

Luke a subi une blessure pendant le tournage que beaucoup ont attribuée à tort à une scène de combat avec Evan Rachel Wood.

«Je portais une très grosse télévision et je courais. Je faisais une sorte de secousse pour le mettre sur le mur et mes biceps se sont détachés de l’os. Je pensais que c’était bien, mais il s’est détaché et s’est emmêlé sur mon épaule! Donc, dans la première scène de combat [en el episodio 2 de esta temporada] que j’ai avec des gars dans le couloir, je n’ai pas de biceps coincé et c’est pourquoi ils me tirent dans le bras et je fais une grande partie de cette scène d’une main. Et puis ils m’ont opéré et m’ont fixé, ils l’ont encore frappé, puis j’ai eu la scène de combat avec Evan, littéralement dès que j’ai récupéré. Elle m’a juste donné des coups de pied encore et encore, m’a jetée contre un mur et m’a jetée d’un balcon. Mais elle était géniale. C’était physique. Je ne pense pas que les scènes d’action soient amusantes. Ils sont très chorégraphiés mais ils font toujours mal. Au début, vous dites toujours que vous n’avez pas besoin de cette genouillère, mais après être tombé 90 fois à genoux, vous le regrettez. C’est la raison pour laquelle vous avez des doubles et ils sont fantastiques. Ils savent comment tomber et comment vous faire bien paraître. “

Comment les choses se sont-elles déroulées avant la saison 3 de Westworld?

Si vous n’avez pas vu les deux saisons précédentes et que vous souhaitez les regarder sur le service de streaming HBO, ne lisez pas ceci.

Des douleurs Il l’interprète Evan Rachel Wood, pour qui le personnage de la jeune fille victime qui dit que c’est assez fait partie de son processus de rétablissement en tant que victime dans la vie réelle. Maintenant, il dirige la révolution des robots car à la fin de la deuxième saison, il sort dans le monde réel avec un tour. Son processus a commencé avec une série de souvenirs soudain déchaînés. Elle a des discussions philosophiques avec l’un des programmeurs comportementaux du parc, Bernard (Jeffrey Wright), une idylle idyllique avec l’hôte Teddy (James Marsden), et une torride avec le visiteur William (Jimmi Simpson), ainsi que d’être l’une des obsessions du Homme en noir (Ed Harris).

Maeve. Thandie Newton Il a été chargé de donner vie à cet hôte qui a réussi à sortir de sa boucle aidé par l’un des techniciens de Délos. Elle est la matrone du bordel et parvient à s’échapper du parc, où elle revient pour sauver sa fille, qu’elle voit dans ses souvenirs récurrents. Obtenez des capacités extraordinaires, telles que l’utilisation du sabre et la capacité d’arrêter mentalement les hôtes, grâce à son exploration, ses mises à jour et ses mods qu’il requiert des techniciens. Il s’allie avec Héctor (Rodrigo Santoro) et Armistice (Ingrid BolsøBerdal).

Bernard. Il se trouve que le caractère de Jeffrey Wright est un hôte créé à l’image et à la ressemblance d’Arnold, qui demande aux hôtes d’armer Dieu le père et de le tuer, tant que Westworld ne s’ouvre pas, mais Robert fait exactement le contraire grâce au financement du beau-père de William (qui, Il s’avère que c’est l’homme mystérieux en noir.) Dans la saison deux, il se réveille deux semaines après un massacre, avec le peuple de Davos essayant de reprendre le contrôle et avec de nombreux hôtes flottant dans la mer. Il fait équipe avec Elsie (Shannon Woodward), qui découvre qu’il est un hôte mais l’aide toujours à enquêter sur les secrets cachés; avec l’infâme Sizemore (Simon Quarterman), et, avant de vouloir la tuer, avec Dolores.