Vivarium ‘- Le sens de la vie

Un jeune couple envisage d’acheter sa première maison. Pour ce faire, ils visitent une agence immobilière où ils sont accueillis par un étrange agent de vente qui les accompagnera dans un nouveau complexe résidentiel de banlieue mystérieux et particulier appelé Yonder pour leur montrer une maison unifamiliale. Là, ils seront piégés, sans savoir ni comprendre comment, dans un espace infini de maisons identiques où personne d’autre ne semble habiter … dans ce qui est présenté comme une allégorie évidente de la société capitaliste, de l’État providence et de la vie moderne.

«Vivarium» est un bon chapitre de «The Twilight Zone». Ou de «La dimension inconnue», ou «Aux limites de la réalité». Comme vous préférez l’appeler. C’est un bon chapitre, ce pourrait être un bon chapitre de 45 minutes bien qu’en film d’une heure et demie il perd en force et se termine sans soufflet. Surtout, à cause d’une histoire basée sur la répétition et la réitération, dans une spirale vers nulle part incapable d’évoluer et / ou de transmuter comme l’Amazon ‘Forever’ dans chacun de ses huit délicieux chapitres.

Aussi, parce que son prologue donne trop d’indices pour savoir où cette histoire sous-développée avec des échos va aux films de science-fiction des années 70 et au cinéma du suédois Roy Andersson. Cela ne signifie pas que cette “urbanisation des damnés” n’est pas appréciable, tant pour son sens de la composition, de la couleur et de la symétrie que pour un simple récit existentialiste et kafkaïen qui, en l’absence de moyens pour de grandes épanouissements, est commodément soutenu et fidèlement dans le couple formé par les solvants Imogen Poots et Jesse Eisenberg.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex