Vivez pleinement votre vie. Bande-annonce de «All the Bright Places»

Netflix a publié la bande-annonce officielleTous les endroits lumineux‘, un film basé sur le best-seller de Jennifer Niven 2015 qui arrivera sur la chaîne de streaming le 28 février. Le film met en vedette Elle Fanning (‘Rain Day in New York’) et Justice Smith (‘Pokmon: Detective Pikachu’) en tant que protagonistes principaux.

Le film raconte l’histoire de Violet Markey et Theodore Finch, dont la rencontre change leur vie pour toujours. Tout en luttant avec les cicatrices physiques et émotionnelles de leur passé, ils s’unissent et découvrent que même les plus petits endroits et moments peuvent avoir une grande signification. Ce drame captivant offre une vision rafraîchissante et humaine de l’expérience de la maladie mentale, de son impact sur les relations, ainsi que de la beauté et de l’impact durable de l’amour des adolescents.

Avec Fanning et Smith, le film a la participation de Keegan-Michael Key, Alexandra Shipp, Virginia Gardner, Luke Wilson, Nicole Forester, Felix Mallard, Lamar Johnson, Ming Wang et Kelli O’Hara. Réalisé par Brett Haley (‘Heart Rhythms’) à partir d’un scénario de Liz Hannah avec Niven elle-même, il s’agit d’une production de Mazur / Kaplan Company et Echo Lake Entertainment.

