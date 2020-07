Voici à quoi ressemblerait l’affiche du trône d’Atlantide de Justice League 2

En attendant la première de Snyder Cut, les fans se rapprochent de ce regard sur la Justice League que Zack Snyder avait initialement prévu pour le groupe emblématique de héros. Cependant, les fans ne cessent de regarder au-delà de l’histoire vue en 2017 avec Wonder Woman, Batman, Superman, Aquaman, Cyborg et Flash, donc un nouveau fan art nous montre à quoi ressemblerait l’affiche d’un possible juge Ligue 2.

Grâce à cette nouvelle création présentée par l’artiste digital Psychboz via son compte Instagram, on nous présente un nouveau film qui s’intitulerait Justice League: Thrones of Atlantis. Apparemment, cette suite serait inspirée par la bande dessinée du même nom qui tourne autour d’Aquaman, qui est obligé de choisir entre la Justice League et Atlantis lorsque les guerriers atlantes envahissent Gotham City et Metropolis.

Bien qu’il n’y ait aucun indicateur nulle part qu’une seconde partie de Justice League puisse être réelle, cette intrigue ne serait pas trop farfelue à regarder dans le prochain Aquaman 2.

Aquaman 2 devrait être présenté en première sur 18 décembre 2022, il est donc encore à un stade très précoce de production. Et bien que de nombreux détails concernant l’intrigue de cette suite de l’histoire d’Arthur Curry soient inconnus, les déclarations précédentes ont anticipé qu’ils ne seront pas basés sur une bande dessinée particulière, mais que le film rappellera l’âge de l’argent des bandes dessinées de DC. Comics et que Black Manta sera l’ennemi à vaincre.

Serait-ce qu’avec le lancement du Snyder Cut le DCEU veut suivre une autre voie pour les films solo de nos héros préférés? Il faudrait attendre 2021 pour voir ce film et savoir s’il serait possible d’imaginer comment Justice League 2 deviendrait une réalité ou de connaître l’avenir de l’intrigue d’Aquaman 2.

