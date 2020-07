Voici comment Eiza González ressemble à Zatanna Zatara

Il y a quelques jours, la rumeur est apparue (via DCEU Mythic) sur le projet de DC Comics de présenter un film solo de Zatanna Zatara sur grand écran. Sur cette idée, BossLogic n’a pas perdu l’occasion de faire l’un de ses fan arts coutumiers et d’imaginer le mexicain Eiza Gonzalez comme le super-héros magique.

L’actrice Baby Driver (2017) lévite au premier plan enveloppée dans la tenue de sorcier signature du personnage. Mais ce qui est frappant, c’est le fond blanc qui révèle non seulement le visage de profil de l’histrion, mais l’apparence de Keanu Reeves comme Constantin. Il semble alors que le célèbre illustrateur évoque le possible retour de l’acteur comme John Constantine agissant comme le coup de foudre de Zatanna.

«Croquis rapide d’Eiza González dans le rôle de Zatanna. Je l’ai aimée comme certains personnages au fil des ans, je pense qu’elle brillerait aussi ici », a écrit l’artiste.

Annonces :

Zatanna Zatara est un super-héros aux pouvoirs surnaturels créé par Gardner Fox et Murphy Anderson, dont la première apparition a été faite dans Hawkman # 4 en novembre 1966. Dans les bandes dessinées, elle est la fille d’un magicien célèbre, dont elle a hérité les capacités pour devenir un véritable magicien. Il est également un membre actif de Justice League Dark où il combat le crime aux mains de personnages tels que Deadman, Madame Xanadu, Swamp Thing et John Constantine lui-même.

Le personnage a eu plusieurs apparitions dans des séries et des films d’animation au cinéma et à la télévision. Cependant, il a également apprécié ses propres versions d’action en direct. Peut-être le plus connu correspond à la série Smallville, jouée par l’actrice. Serinda Swan.

Serinda Swan comme Zatanna à Smallville.

Au cours du mois d’avril 2020, il a été confirmé que J.J. Abrams dirigera une série d’action en direct mettant en vedette Justice League Dark via HBO Max et WarnerMedia. Project, qui, soit dit en passant, n’a pas encore annoncé sa distribution star et qui inclut le personnage de Zatanna Zatara.

D’autre part, Eiza González participera à Godzilla vs. Kong avec une première prévue pour le 21 mai 2021.

eiza gonzalez Zatanna Zatara

Brenda Medel J’aime les films, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil ou je ne dors pas.