Voici comment Harley Quinn tue le Joker

Les années d’amour et de haine entre Harley quinn et Joker ils ont finalement pris fin par la mort du grand méchant de Batman.

Attention SPOILERS of Batman: Curse of the White Knight. Cette histoire a une tournure étonnante sur la famille de Bruce Wayne, mais ce n’est que le début. Parce que nous pouvons aussi voir comment Joker obtient la mort aux mains de Harley quinn.

Quand ils ont créé le personnage de Harley quinn il était difficile de penser qu’il tuerait le Joker intentionnellement Mais cette relation toxique a évolué au fil des ans. L’écrivain / artiste Sean Murphy a dirigé l’une des histoires les plus poignantes, tragiques et tortueuses de la relation de ce couple étrange qui se termine par une balle dans la tête du méchant le plus dangereux de Batman.

Voici comment fonctionne cette histoire tragique:

Il Joker a été «guéri» avec des médicaments qui ont réussi à restaurer la personnalité Jack napier, l’homme de bon cœur qu’il avait été quand il aimait Harley quinn (de manière saine et non abusive). Malheureusement, l’histoire s’est terminée par une tragédie, lorsque le couple a accepté de se marier quelques instants avant Joker reprendra le contrôle, forçant Jack à reculer.

La suite Batman: Malédiction du chevalier blanc commence peu de temps après, avec Batman chassant le Joker et Harley Quinn enceinte de jumeaux. Donc, quand le “méchant fou” kidnappe les nouveau-nés pour attirer Harley et Batman dans leur piège Arkham, elle termine le Joker.

Alors que la vie coule du corps de Joker, c’est Jack qui revient regarder Harley quinn pour la dernière fois. Le même Jack qui, malgré ses différences, craignait de sauver Gotham autant que Batman. C’est pourquoi Bruce Wayne prend également la main de Jack, promettant que Harley “ira bien”.

Article précédentGagnants des Goya 2020 Awards: douleur pour Amenábar et gloire pour Almodóvar.

Next articleLes nouveaux mutants sont un nouveau type de super-héros Marvel

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.